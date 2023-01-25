数据来源：国家乡村振兴局

制图：张芳曼

本报北京1月24日电 （记者顾仲阳）记者日前从国家乡村振兴局获悉：经过各方面共同努力，2022年脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线，全国脱贫人口人均纯收入达到14342元，同比增长14.3%，脱贫基础更加稳固。

防止返贫监测帮扶机制更加健全，没有发生规模性返贫现象。各地因地制宜建立监测标准年度调整机制，对防止返贫监测对象落实精准帮扶措施，实现应帮尽帮。2022年，65.3%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施。

就业和产业帮扶举措更加有效，脱贫人口收入较快增长。2022年，脱贫县农民人均可支配收入、脱贫人口人均纯收入增速均高于全国农民平均水平。

就业方面，各地区各有关部门坚持组织动员脱贫人口外出务工与促进就近就地就业双向发力。

产业方面，实施脱贫地区特色产业提升行动，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金55%以上用于支持帮扶产业发展，主导产业特色保险覆盖率达到70%。

《 人民日报 》（ 2023年01月25日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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