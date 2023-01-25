1月12日，深中通道伶仃洋大桥首榀箱梁成功吊装，大桥建设再次取得突破性进展。深中通道预计2024年实现通车，届时从广东省深圳市到中山市的车程将由原来的2小时缩减至20分钟。作为深中通道关键控制性工程之一，伶仃洋大桥为主跨1666米的三跨全漂浮体系悬索桥，主塔高270米，是世界最大跨径海中钢箱梁悬索桥、最高海中大桥，共有213榀钢箱梁，钢结构用钢量约9.77万吨。

程远州 苏振飞摄影报道