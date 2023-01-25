重大工程加快建设 基础设施加强联通（新时代画卷）
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1月15日，建设中的北京城市副中心地标性建筑剧院工程。该项目已进入内部精装修施工阶段，按计划将于2023年底全面完工。
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1月11日，四川省甘孜藏族自治州，雅砻江两河口水电站三期蓄水工程建设有序推进。两河口水电站总装机300万千瓦，电站库容108亿立方米，是西部大开发优化能源供给侧结构性调整的战略工程。
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1月12日，深中通道伶仃洋大桥首榀箱梁成功吊装，大桥建设再次取得突破性进展。深中通道预计2024年实现通车，届时从广东省深圳市到中山市的车程将由原来的2小时缩减至20分钟。作为深中通道关键控制性工程之一，伶仃洋大桥为主跨1666米的三跨全漂浮体系悬索桥，主塔高270米，是世界最大跨径海中钢箱梁悬索桥、最高海中大桥，共有213榀钢箱梁，钢结构用钢量约9.77万吨。
中央经济工作会议提出，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。
放眼神州大地，重大工程建设步履铿锵。
固根基、稳增长，重点领域基础设施建设加快推进。穿山越岭、长虹飞架，交通建设步稳蹄疾；寻油找气、追风逐日，能源建设有力有序；铲车穿梭、高峡筑坝，水利建设投资创新高……交通、水利、能源等基础设施建设现场一派火热场面。2022年，我国基础设施投资同比增长9.4%；新开工项目计划总投资同比增长20.2%，增速连续4个月超过20%。
强支撑、增动力，政策支持力度持续加大。统筹眼前与长远，各地区各部门不断深化改革开放，创新和完善宏观调控，形成推动重大工程项目建设的合力。截至2022年11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设；2022年全年6400亿元中央预算内投资已下达完毕，项目开工率达近5年最高水平。
（本报记者 陆娅楠）
《 人民日报 》（ 2023年01月25日 06 版）
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