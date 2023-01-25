人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

老味道翻新潮——探访老字号“年味儿”走俏“秘籍”

2023年01月25日06:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社福州1月24日电 题：老味道翻新潮——探访老字号“年味儿”走俏“秘籍”

　　新华社记者邓倩倩

　　蹄筋、花菇、鲍鱼……几十种食材配料以古法熬制，闻之荤香浓郁，食之清淡精细。这道福建名菜佛跳墙曾是古代盛宴上的重头戏，如今一人盅、家庭装走进寻常百姓家，金汤、红汤多种口味可供选择，成为春节畅销年菜之一。

　　记者在福州闹市中心的聚春园门店看到，不同价位、分量的佛跳墙预制菜备受顾客青睐。入选国家级非物质文化遗产名录的聚春园佛跳墙制作技艺，就是来自这家创始于1865年的“中华老字号”。

　　“佛跳墙仍然延续着传统坛煨的烹饪方式，保持其原有风味，让‘佛闻弃禅跳墙来’。”聚春园的门店店长元晓丹说，不同的是，现在用料上选择更适合现代都市人口味的食材，推出的预制菜系列只需加热即可食用，今年春节在线上平台的销售量同比增幅达到60%以上。

　　跟随着预制菜的“风口”，聚春园还推出年糕、芋泥、荔枝肉等80余款预制菜和年货产品，进驻多个电商平台销往全国各地，今年春节期间销售额比去年同期增长27.8%。

　　食，是春节的主旋律。

　　大年初始，位于福州三坊七巷的同利肉燕老字号门店顾客盈门，长队排出了门外，人们翘首等待一碗热气腾腾的传统肉燕。“吃太平燕、享全家福”是福州特有的年节风俗，传承百年历史的同利肉燕也吸引许多外地游客慕名而来。

　　“肉燕的精髓在于燕皮，用木棒将猪腿瘦肉打成肉泥，掺上适量番薯粉，擀成纸片薄的皮。”同利肉燕第四代掌门人陈君凡说，燕皮要经过十几道手工工序精制而成，推动标准化、规模化是老字号融入现代发展的必由之路。

　　近年来，同利肉燕一改前店后厂的传统作坊模式，建立起“中央厨房”，吸纳100多名技术工人，日产量可达一两千斤，并通过包装冷冻技术销往全国。陈君凡说，如今还开发出牛肉燕、虾燕、香菇燕等，配合蒸煮煎炸，迎合全国老百姓的口味。

　　老字号仍有自己的坚守。源于1927年的“中华老字号”永和鱼丸第四代传承人刘景舒说，为了保护非遗传统技艺，老店仍坚持手工打制，用新鲜鱼肉制作，集中生产、分散销售以保证品质，“不能因为工业化而丢失传统饮食文化”。

　　高成本和品质追求对于老字号来说是挑战与机遇并存。刘景舒说，在传统的鲨鱼丸、鳗鱼丸等品种外，还研制出多种适合涮火锅的鱼丸品种，在春节期间主推有拳头大的“七星丸”，结合实体店和网店，每天可销售近千斤。

　　老字号并不“老”。春节期间，年糖年饼不可缺席。创始于1930年的福建老字号百饼园仍是时兴的“网红”，有洋酥、帝王酥、万字糕、礼饼等200多种中式糕点。

　　“传统礼饼是福州特产，寓意团团圆圆，如今在配料上大胆创新，去掉了传统礼饼中的肥肉，加入芋泥和咸蛋黄，实现降油、降糖。”福州百饼园食品有限公司副总经理吴凡说，未来的目标是带领闽派传统糕点走向全国。

　　多位老字号负责人说，老字号传承至今，讲求诚信，年节期间不涨价，只为把美好的祝愿揉进每一道传统美食。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春看“新”村
　　一排排整齐规划的小楼，一条条笔直宽敞的柏油路，一个个高悬的大红灯笼，一张张喜气洋洋的笑脸……三年没回老家过年，这次回来，扑面而来的“新”意让记者惊喜连连。几天观察下来，记者看到了老家的发展变化，也折射出乡村振兴路上老百姓的所得、所感。…
正月初二全国共发送旅客2352.5万人次 民航比去年同期增147.2%
　　人民网北京1月24日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第17天（1月23日，农历正月初二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客2352.5万人次，环比增长38.0%，比2019年同期下降50.8%，比2022年同期增长67.7%。 其中，全国铁路发送旅客522.3万人次，环比增长88.4%，比2019年同期下降31.6%，比2022年同期增长84.0%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部