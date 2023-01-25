曾诗阳

原标题：促消费要研究“便利”这个课题

消费更便利，生活才有“烟火气”。谁能提供更便利的服务和消费体验，谁就有机会受到更多消费者的青睐，就能赢得先机或弯道超车。能否方便快捷地“买买买”，在极大程度上影响着消费者的消费意愿和消费选择。

受各种因素影响，我国消费市场受到一定程度的冲击，但仍不乏增长亮点。2022年1月至11月份，网上零售持续提升，全国实物商品网上零售额同比增长6.4%；在实体店铺中，便利店零售额同比增长4.3%。中国连锁经营协会调查发现，2016年至2021年，我国即时零售市场规模增速达到81%，预计2025年规模将突破万亿元。

网上购物，一键下单；24小时便利店，随时供应生活必需品；即时零售，30分钟配送到家……不难看出，能否方便快捷地“买买买”，在极大程度上影响着消费者的消费意愿和消费选择。

近年来，已经有不少商家在提高消费便利性上下功夫，并“吃”到了红利。超市变身成能提供家政、洗染、缝补修鞋、代收代缴、末端物流等功能的“一站式”社区商业中心，“老字号”上线外卖平台，旅游目的地特产店提供邮寄服务，大宗商品消费下乡……谁能提供更便利的服务和消费体验，谁就有机会受到更多消费者的青睐，就能赢得先机或弯道超车。

商家要为消费者提供更便利的消费条件，就要站在消费者的立场思考问题。商家需要了解消费者的行为习惯，识别消费者的需求，抓住消费者的痛点，结合自身定位，为之提供行之有效的解决方案，与消费者建立起更紧密的商业和情感链接，实现服务拓展，塑造品牌形象。

对于市场管理部门来说，让消费更便利是一个大课题。在城市，要加快“一刻钟”便民生活圈等配套设施建设，以满足市民日常生活的基本消费和多元化的品质消费为目标，以社区、高校、地铁站等公共空间为中心，合理布局并不断丰富商业业态。还要通过标准化改造提升质量标准、环境卫生、服务品质等，让市民“近”享便利、买得舒心。

在农村，要加强消费基础设施建设，比如完善农村电商配套服务，加快以县级物流节点为核心、乡镇服务站点为骨架、村级末端网点为延伸的县乡村三级物流节点设施体系建设，提高“快递进村”覆盖率。鼓励大型商业龙头企业在县乡布局，持续开展大宗商品下乡活动，引导县域引入城市消费新业态新模式，在“家门口”满足农村居民个性化、多元化、不断升级的消费需求。

要为商家创新改善消费条件提供便利，通过深化“放管服”改革，优化经营许可条件，简化审批流程，降低行政办事成本。对于“后备箱集市”“周末大集”等新模式，要主动服务对接，结合实际给予规划引导，在场地设施、卫生安全、交通保障等方面提供帮助和支持。

要为消费者快捷消费创造更安全的环境，推进消费维权服务站规范化建设，建立多元的消费纠纷化解机制，让消费者维权更加方便，让消费纠纷化解更加及时有效。对于数字人民币等支付方式，要在依法保障用户隐私的前提下提高技术手段，为消费者带来更便捷安全的支付体验。

消费更便利，生活才有“烟火气”。随着疫情防控措施的进一步优化，促消费系列政策的逐步落地，消费环境的不断改善，居民消费需求将持续释放，市场将稳步恢复。

(责编：杨曦、李楠桦)

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