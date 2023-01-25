杨开新

原标题：陕西响起“喜庆金曲”

“拜新年，拜个幸福年”“我恭喜你发财，我恭喜你精彩”……走进陕西西咸新区沣东新城万象城华润万家超市，耳边滚动响起这些春节喜庆金曲。

这家超市总面积达1.2万平方米，其中营业面积约7000平方米，交通便利，周边住宅区多，门店的人流量和销售额较大。“目前每日进店人数约万人，还在不断增长，日销售额基本符合预期。”华润万家三桥新街店总经理陈建涛说。

陈建涛从事销售行业整整二十年，他根据历年的经验认为，今年春节假期销售额会不断攀高，预计单日最高销售额会达到近400万元。“这得益于疫情防控政策优化调整后，顾客外出购物的积极性大为提升。”

一排排货架上，商品品类丰富、标价清晰。在以红色为主基调的“年货集市”，消费者们正在选购灯笼、中国结、陕西蒸碗等商品。“现在物价保持稳定，有些因为促销还比平时便宜。我们彰显国企担当，售价均由省级公司主管，不会出现乱涨价现象。”陈建涛说。

西咸吾悦广场与万象城相距约六七公里，仅停车位就有近2000个。西咸吾悦广场2019年下半年开业即遭遇疫情。近段时间，运营方和承租方共同发力，抓住机会力促消费复苏。鸿星尔克品牌店店长说：“这是鸿星尔克在西安的第二家‘星创店’，定位更时尚、更新潮，适应国潮需求和消费升级趋势。”

沣东新城发展和经济运行部干部赵梓桐表示，元旦以来沣东新城消费市场明显回暖，市场供应充足，物价平稳，重点零售监测企业销售增幅明显。其中粮油市场价格平稳、货量充足，21处粮食应急供应网点均正常营业，日均库存面粉约26吨、大米约24吨、食用油约20吨，每日采购量较大。“各商超及重点商贸企业都在开展春节促销活动，线上线下同发力，助力经济企稳增长。”赵梓桐说。

西咸新区空港新城的菜鸟西安海沧中心仓里，工作人员忙碌地进行分拣、申报等工作。“我们作为西北首家菜鸟国际中心仓及淘分销认证仓，同时打通了多个平台渠道。”菜鸟西安海沧中心仓总经理刘惟硙说，这里的产品有美妆香护、母婴、个护家清用品及保健品四大类别，2022年4月开仓试运行至今快速做大。

通过众多跨境电商上下游企业的发力，陕西省首单跨境电商保税备货、首票跨境电商特殊区域出口等业务相继落地，来自十几个国家的美妆、母婴、食品、医疗保健、服装服饰、数码家电等货物丰富了消费者的生活，也将当地的特色农副产品、文创产品出口到全球各地。

“我昨天下单的2件美妆品今天就送到了，发货速度更快、税费更低、质量也有保证，购物体验更好了。”西安市民李园说。如今，坐在家中动动手指的购物模式受到更多消费者青睐。

节日期间，陕西安康市消费市场红火热闹，洋溢着喜迎新春的氛围。许多市民感慨，久违的热闹场景又回来了。

消费是拉动经济增长的重要引擎，安康市抢抓春节消费旺季的有利时机，乘势启动2023年“乐享安康年·嗨GO全体验”春节促消费系列活动，在持续1个月的时间里，线上线下同步进行，餐饮、住宿、商超、景区、零售等众多领域都将开展新春消费活动。

“以节聚势，以节兴市，以节兴商，是为了市民得利、商家受益，激发消费活力、加快消费恢复、升级。”安康市商务局局长陈磊表示，将更好搭建助企惠民平台，展销当地特色产品，丰富市场供应。据悉，安康市在2022年培育打造“一江两岸”等一批夜间经济生活圈，相继开展13大类40项促消费活动，全年社会消费品零售总额增长9.5%，其中电商网络零售额增长11.55%。

1月14日起，安康市发放1500万元惠民消费券，助力一季度消费稳增长“开门红”。安康市天一城市广场副总经理颜飞说，政府牵头主办的春节促消费活动是全市商贸企业的重大机遇。该城市广场将开展形式多样、丰富多彩的促销活动，为市民送上喜庆红火的消费盛宴。

(责编：杨曦、李楠桦)

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