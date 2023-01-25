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铁路货车“啄木鸟”

本报记者 陆健 本报通讯员 陈静
2023年01月25日08:13 | 来源：光明日报
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原标题：铁路货车“啄木鸟”

　　 【春运进行时】

　　 眼下正值春运。在中国铁路上海局集团有限公司杭州北车辆段乔司检修车间，一身蓝色工装、头戴黄色安全帽的“啄木鸟”高露意正手持检车锤、强光电筒，熟练地对铁路货车转向架各部进行检查，“叮叮当当”的敲击声此起彼伏。

　　 高露意毕业于兰州交通大学，是一名95后党员。她工作的地方是一个有着5股道的超级修车棚，这里就像是铁路货车的“港湾”，每天来自全国各地的货运列车停靠于此，接受近500名修车工人的“号脉问诊”。重30斤的心盘中心销，搬起来颇费力气的杠杆制动装置，都难不倒外形娇小的高露意。

　　 高露意对火车的热爱，要追溯到童年时父亲常常带她坐火车旅行。“我对火车有发自内心的热爱，虽然坐不了自己修的车，但看到一批批煤炭、粮食种子、年货乘着我修的车发往全国各地，心里很自豪。”高露意笑着说。

　　 弯下腰、蹲下去、缩起身子，将头与地面平齐……大到摇枕、侧架，小到挡键、圆销、开口销，高露意都要仔细检查，不放过一处故障。“手电筒照到的地方、检车锤敲击的声音、手能摸到的触感，这就是一看二听三摸检修法。”高露意边敲车边介绍。这套修车法，她已使用了上千次，不一会儿，高露意就发现了几处小故障，并顺利解决。

　　 “说不苦不累是假的，但身为工人，就要把本职工作做好，保质保量完成好各项任务。”高露意说。

　　 在2022年全局车辆系统铁路货车检修职业技能竞赛中，高露意作为唯一的女选手，获得了车辆钳工个人全能第一、转向架落成检查单项第一的成绩。

　　 近年来，现代化检修工艺投入使用，越来越多的大学生、女职工进入修车现场。“现在有了工位系统，仅需一台电脑、一叠数据包，便可自动检测上传信息，一个人能完成过去三五个人的工作量。”高露意说。

　　 （本报记者 陆健 本报通讯员 陈静）

(责编：杨曦、李楠桦)
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