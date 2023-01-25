马婧

原标题：特色商圈里品味地道中国年

本报讯(记者 马婧)寻老字号美食、挑市集好物、赏非遗文化……春节期间，京城消费市场氛围浓郁，特色商圈人气攀升，市民在丰富的活动中感受浓浓的年味儿。来自市商务局的数据显示，假期前四日，全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，恢复至去年同期的近九成。

大年初三，宽阔的前门大街人流如织，到处张灯结彩，洋溢着欢乐的气息。“过年来前门，就是想感受一下地道的京味儿。”留京过年的小蓉和闺蜜结伴游玩，她们流连于风格各异的店铺间，一边拍照，一边挑选心仪的好物。

热闹的气氛中，家家老字号都顾客盈门。“逛了半天，咱也吃点肉串暖和暖和！”东来顺外带窗口前排着几十人的长队，美味的羊肉串吸引顾客越聚越多。到了饭点儿，全聚德、都一处等老字号餐厅都坐满了食客，等位的顾客也自觉地排起队。虽然天气寒冷，但吴裕泰门前围满了购买网红冰淇淋的顾客，从店员手中接过冰淇淋的年轻人纷纷拍照打卡，随后一口清凉下肚，脸上洋溢着满足。

丰富的文化体验，为人们带来了更多乐趣。“我们这里可以看皮影戏、做手工，欢迎进来瞧瞧！”一家文化体验馆前，工作人员正招呼着人们进店体验传统非遗技艺。“我要一只小兔子”“我要孙悟空造型的”，旁边的户外摊位上，小朋友们正你一言我一语地争相“下单”，经过非遗手艺人的现场创作，造型各异的糖人儿、糖画满足了孩子们的好奇心。马路对面，兔兮兔兮潮流艺术展正在举办，近百款不同形态的“兔子”艺术品汇聚前门。在老字号荣宝斋的门店，人们还能一睹木版水印作品的风采。

迎来“新春文化坊会”的北京坊，同样热闹非凡。以“新生活·新风尚·新年画”为主题的年画展，吸引人们围观拍照。夜幕低垂时，各色灯笼亮起，引得路人纷纷仰头欣赏。“夜晚的北京坊更美了！”一位年轻人点亮刚刚购买的兔子花灯，感受着提灯夜行的仪式感。

今年春节，各大重点商圈都人气满满。合生汇上演祥狮表演、福禄寿喜财玩偶巡游，西单更新场推出“清明上河兔”国风主题展，颐堤港展出玉兔二号月球车1比1模型及真实火箭残骸，什刹海举办国潮风新春市集……京城消费市场在浓郁的春节气氛中快速回暖复苏。假期前四日，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额28.4亿元，恢复至去年同期(农历日)的89.8%，较2019年增长13.7%。全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，恢复至去年同期的89.2%。其中，大兴机场商圈、西红门商圈、前门大栅栏商圈客流量同比分别增长1.1倍、35.4%、34.3%。

(责编：杨曦、李楠桦)

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