人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

特色商圈里品味地道中国年

马婧
2023年01月25日08:24 | 来源：北京日报
小字号

原标题：特色商圈里品味地道中国年

　　本报讯(记者 马婧)寻老字号美食、挑市集好物、赏非遗文化……春节期间，京城消费市场氛围浓郁，特色商圈人气攀升，市民在丰富的活动中感受浓浓的年味儿。来自市商务局的数据显示，假期前四日，全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，恢复至去年同期的近九成。

　　大年初三，宽阔的前门大街人流如织，到处张灯结彩，洋溢着欢乐的气息。“过年来前门，就是想感受一下地道的京味儿。”留京过年的小蓉和闺蜜结伴游玩，她们流连于风格各异的店铺间，一边拍照，一边挑选心仪的好物。

　　热闹的气氛中，家家老字号都顾客盈门。“逛了半天，咱也吃点肉串暖和暖和！”东来顺外带窗口前排着几十人的长队，美味的羊肉串吸引顾客越聚越多。到了饭点儿，全聚德、都一处等老字号餐厅都坐满了食客，等位的顾客也自觉地排起队。虽然天气寒冷，但吴裕泰门前围满了购买网红冰淇淋的顾客，从店员手中接过冰淇淋的年轻人纷纷拍照打卡，随后一口清凉下肚，脸上洋溢着满足。

　　丰富的文化体验，为人们带来了更多乐趣。“我们这里可以看皮影戏、做手工，欢迎进来瞧瞧！”一家文化体验馆前，工作人员正招呼着人们进店体验传统非遗技艺。“我要一只小兔子”“我要孙悟空造型的”，旁边的户外摊位上，小朋友们正你一言我一语地争相“下单”，经过非遗手艺人的现场创作，造型各异的糖人儿、糖画满足了孩子们的好奇心。马路对面，兔兮兔兮潮流艺术展正在举办，近百款不同形态的“兔子”艺术品汇聚前门。在老字号荣宝斋的门店，人们还能一睹木版水印作品的风采。

　　迎来“新春文化坊会”的北京坊，同样热闹非凡。以“新生活·新风尚·新年画”为主题的年画展，吸引人们围观拍照。夜幕低垂时，各色灯笼亮起，引得路人纷纷仰头欣赏。“夜晚的北京坊更美了！”一位年轻人点亮刚刚购买的兔子花灯，感受着提灯夜行的仪式感。

　　今年春节，各大重点商圈都人气满满。合生汇上演祥狮表演、福禄寿喜财玩偶巡游，西单更新场推出“清明上河兔”国风主题展，颐堤港展出玉兔二号月球车1比1模型及真实火箭残骸，什刹海举办国潮风新春市集……京城消费市场在浓郁的春节气氛中快速回暖复苏。假期前四日，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额28.4亿元，恢复至去年同期(农历日)的89.8%，较2019年增长13.7%。全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，恢复至去年同期的89.2%。其中，大兴机场商圈、西红门商圈、前门大栅栏商圈客流量同比分别增长1.1倍、35.4%、34.3%。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春看“新”村
　　一排排整齐规划的小楼，一条条笔直宽敞的柏油路，一个个高悬的大红灯笼，一张张喜气洋洋的笑脸……三年没回老家过年，这次回来，扑面而来的“新”意让记者惊喜连连。几天观察下来，记者看到了老家的发展变化，也折射出乡村振兴路上老百姓的所得、所感。…
正月初二全国共发送旅客2352.5万人次 民航比去年同期增147.2%
　　人民网北京1月24日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春运第17天（1月23日，农历正月初二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客2352.5万人次，环比增长38.0%，比2019年同期下降50.8%，比2022年同期增长67.7%。 其中，全国铁路发送旅客522.3万人次，环比增长88.4%，比2019年同期下降31.6%，比2022年同期增长84.0%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部