原标题：新疆高新技术企业总量超千家

新华社乌鲁木齐1月24日电（记者张晓龙）根据新疆维吾尔自治区科学技术厅最新统计，2022年新疆高新技术企业总量由三位数增至四位数，总量达到1368家，同比增长43.40%。

据自治区科技厅相关部门负责人介绍，去年，科技部门与自治区相关部门、各地州市形成联动机制，主动为企业服务，全年认定高企639家，其中乌鲁木齐市、克拉玛依市、昌吉回族自治州和伊犁哈萨克自治州高新技术企业数量占全区64.78%；新疆高新技术企业总量在上年954家基础上增加到1368家，净增414家。

去年4月，新疆召开科技创新大会，明确提出实施新疆高新技术企业倍增行动，壮大高新技术企业群体。自治区科技厅表示，政府科技部门将在今年加大科技型企业摸排力度，遴选一批知识产权密集、科技成果产出质量好的重点企业作为培育对象，加强高新技术企业后备力量。

(责编：杨曦、李楠桦)

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