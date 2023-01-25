原标题：河南省科技馆新馆开启试运行

每周开放3天，每天3000张免费门票

春节假期，想不想来河南省科技馆新馆打卡？记者1月20日从省科协获悉，河南省科技馆新馆已部分建成，初步具备面向公众试运行条件，将于1月25日（农历正月初四）起，面向公众进行试运行压力测试。春节期间连续试压3天（正月初四至初六），春节之后每周五至周日试压3天，试压期限暂定为2个月。

试压期间，省科技馆新馆全天开放，时间为9：30—16：30，每天发放免费参观门票3000张。公众可提前2天登录“河南省科技馆微信公众号”“河南省科技馆票务预约”微信小程序或河南省科技馆官网（www.hstm.org.cn）在线预约。

河南省科技馆新馆位于郑东新区白沙园区象湖湖畔，建筑面积13.04万平方米，设置8个常设展厅、2个短期展厅、4个特效影院及青少年创新教育区、学术交流区、天文观测台等科普展教功能区。全部建成后，将成为兼具科学中心、自然博物馆、天文馆展示内容和教育手段的复合型科技馆。

即将面向公众开放的区域包括动物家园、童梦乐园、创享空间、探索发现等展厅和球幕影院。其他区域根据建设进展情况，达到试运行条件后将逐步开放。

各展厅内有哪些不可错过的“宝藏”打卡点？

动物家园展厅内有数百件来自世界各地的野生珍稀动物标本，原始雨林、非洲草原、黄河湿地等开放式景观充分诠释了人与自然、自然与科技之间的和谐平衡；探索发现展厅充分展示科学世界的美妙与神奇，彰显科学家的探索精神……将于试压期间与公众见面的展厅各具特色。

首个连续3天试压期正值春节假期，新馆将为观众带来什么特色活动？

“我们希望贴合新年主题开展一系列年俗活动，丰富节庆氛围，科普传统文化。”河南省科技馆副馆长李莉介绍，已开放的4个展厅为大家准备了丰富多彩的特色教育活动，观众可通过动物大讲堂、兔子花灯手工课、科学表演泡泡秀等活动体验“科技+民俗”的魅力。（记者 师喆）

(责编：杨曦、李楠桦)

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