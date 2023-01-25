李钧德、靳赫

原标题：一颗胡麻籽的“新生”

新华社银川电（记者李钧德、靳赫）说起西北地区特产，胡麻籽可能是其中最不为外地人了解的。胡麻籽是胡麻的种子，通体呈红棕色，比芝麻略大，可以榨出香味浓郁的胡麻油，在宁夏、甘肃、内蒙古等省份，不少人在炒菜、炸油饼时都喜欢用这种油。

榨胡麻油也是一个颇具地域特色的古老行业，传统工序包括烘炒、磨籽、蒸糁、包坨、压榨等。不少西北人觉得，这样榨出来的胡麻油风味十足，然而在很多外地人尝来，却有一股苦味和怪味，加上酱油似的颜色让许多人望而却步，很长一段时间里，胡麻油走不出原产地。

就在近几年，宁夏这个“特而不强”的产业迎来转机。春节前夕，米、面、油等年货进入销售旺季。在位于宁夏吴忠市利通区的宁夏君星坊食品科技有限公司胡麻籽加工生产车间里，压榨、罐装、包装设备高速运转，工人们加班加点，将一箱箱包装好的产品运出，发往国内多地市场。

据公司董事长马少斌介绍，2022年近8万吨胡麻籽在他们公司的车间里被加工成食用油等产品，年销售额近3亿元。很难想象，短短几年前，这家公司还是宁夏一家名不见经传的企业，年销售额仅为2000万元左右。

跨越式发展机遇出现在偶然之间。2014年，中国工程院院士陈君石一行到吴忠市调研，他发现当地胡麻籽加工企业压榨工艺落后、产品同质化严重，榨完油后的饼粕只能廉价卖给养牛场当饲料，产业发展一直在低水平徘徊，这些都让他深觉可惜。

据陈君石介绍，胡麻有一个“洋气”的学名——亚麻，亚麻籽的油脂中含有丰富的ɑ-亚麻酸，对于改善人们膳食中脂肪酸组成、维持人体健康有重要作用。除此之外，亚麻籽中还有蛋白质、膳食纤维，以及抗氧化肽、木酚素等对人体有益成分，其营养价值在众多油料作物中十分突出。在健康饮食理念日益深入人心的今天，亚麻籽的营养价值应当更好地转变为经济价值。

2017年初，陈君石在吴忠市成立了院士工作站，站长由江南大学食品学院教授王兴国担任，科研力量与企业亚麻籽加工平台顺利“嫁接”，接连攻克一系列亚麻籽深加工关键性技术问题，在保留营养的同时去除了亚麻籽油中的苦味怪味，让油的颜色变得清亮，还帮助企业研发出亚麻籽油粉咀嚼片、亚麻籽酱、亚麻籽代餐品等新产品，亚麻籽中的蛋白质、膳食纤维等得到综合利用。

借着这股“东风”，吴忠市亚麻籽产业获得加速发展。“以前，吴忠市亚麻籽产业以小作坊和小商户为主体，充其量只能算个小产业集群。”吴忠市粮食和物资储备局发展规划科科长马小琴说，科技赋能让产业短时间内完成升级，产品在全国多地打开市场，并逐步走出国门。

“以前，我们生产的5升装传统胡麻油只能卖几十元，现在我们1瓶750毫升装的低温亚麻籽油能卖到上百元。”马少斌说。

据统计，近年来吴忠市已发展起亚麻籽油生产加工企业36家，其中包括君星坊这样的国内行业龙头企业，相关生产加工个体工商户达300余家，年加工能力超18万吨，年产值超过19亿元。

虽然产业前景广阔，但要将亚麻籽这个“土特产”的文章做得更好，仍有一些短板需要补齐。小农户分散种植是我国主要的亚麻种植方式，良种使用率低、技术跟不上等因素导致我国亚麻种植效益低下、种植面积不断萎缩。

在宁夏，农民多在山区一些浇不上水的地里种亚麻，开春种上后，便很少再进行田间管理，亚麻籽亩产往往只有几十公斤。近些年吴忠市亚麻籽加工量越来越大，宁夏本地产的亚麻籽已远不够用，每年还要从哈萨克斯坦等国大量进口。

为了缓解这一问题，近两年在陈君石等专家推动下，吴忠市亚麻籽加工企业和中国农科院麻类研究所达成战略合作，共同培育更加耐旱、耐寒、耐瘠薄的油纤兼用型高产亚麻品种，希望通过亚麻籽与亚麻纤维同步增产来提高农民种植收益，促进亚麻种植面积逐步扩大。

“吴忠市亚麻籽产业能够迅速发展壮大，关键在于洞悉了近年来大健康产业蓬勃发展的市场环境，充分利用外来科研力量，对原先的产业进行迭代升级，最终形成了竞争优势。”马小琴说，下一步，吴忠市将在夯实亚麻种植基础、加强产品科技创新力度、推进品牌化经营等方面继续努力，促进产业高水平发展。

(责编：杨曦、李楠桦)

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