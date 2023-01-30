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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

通威集团刘汉元：提升自身竞争力是企业发展的第一要务

人民网记者 王震
2023年01月30日09:33 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：通威集团董事局主席 刘汉元

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

刘汉元：总体感觉到，中央对经济的重视程度进一步提升，对民营经济“两个毫不动摇”再一次肯定。

从新中国几十年发展的经验来看，越是让大家的积极性得以调动，越是让大家放开手脚投入到经济活动中去创新、去发展、去投资，往往就越能够保持比较快的经济发展速度。投资机会、盈利机会也会彼此互相创造。在中央经济工作会议之后，我们感觉到了这种信号、信心，感觉到这种环境在升温、变暖。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

刘汉元：我感觉到中央支持民营经济的总体温度更高了一些，信号更明确了一些，大家的认识和共识程度也更高了一些。随着信号的明确，寻找高质量发展的增长点、投资点的时机，又展现在大家面前。

我想2023年应该是一个非常关键的转折之年，一个新的开始。要强化自己的信心，增加自己的体感和温度，放手去发展。

人民网：当前国内能源行业面临哪些新机遇，您的企业将有何新动作、新布局？

刘汉元：国内能源的转型到了可以加快的时候了。这既是我们实现双碳目标的路径，也是我们实现减碳低碳、可持续发展，支撑中国社会经济长期良性发展的内在需要。

能源产业的新旧交替将带来新就业、新投资和新动能。加快这一进程，可以拉动国内产业的投资强度，而这些投资强度对于未来能源转型是长期有效的。在当前来说，对于恢复经济、稳增长尤其具有现实意义。实际上，2023年通威投资的强度力度是非常大的，例如在高纯晶硅、太阳能电池片、光伏组件等环节，我们均有多个新项目在共同推进。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。企业如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

刘汉元：市场环境复杂多变，在扎实干好现有工作的基础上，创新是一家企业、一个行业生存发展、保持活力的重要基石。

中国光伏产业是一个以民营企业为主导的产业，从出生之日起，就面临着来自全球的激烈竞争。在通威的发展历程中，我们一直坚持创新引领，聚势聚焦。以多晶硅为例，从最初投产仅1000吨产能，到目前已达到23万吨产能，各项技术指标全球领先、生产成本全球领先、综合能耗水平全球领先、产能规模全球第一。

对企业而言，任何时候发展都是第一要务。我们不能只停留在眼下的成绩，随时要想到怎样再活10年、30年、40年，提高自己竞争力和未来应对“冬天”的能力。 

(责编：王震、吕骞)
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