日前，全国工商联与中信银行充分发挥各自优势，整合系统力量，联合推出了《支持民营企业“走出去” 助力共建“一带一路”高质量发展工作方案》（以下简称方案），以进一步引导服务民营企业参与共建“一带一路”高质量发展。

方案提出，双方将持续加大对民营企业“走出去”的金融支持。贯彻落实金融服务实体经济要求，充分发挥中信银行综合化金融服务优势，为“走出去”民营实体企业提供“债权+股权”“境内+境外”“商行+投行”“融资+融智”的跨境金融产品及服务；强化对参与“一带一路”沿线国家重点项目、RCEP经贸合作等国家战略部署的“走出去”民营企业金融支持；为“走出去”民营企业提供资金管理服务，通过线上化产品助力大型跨国民营集团实现全球资金集约管理和动态监测，提高资金运营管理效率，降低资金成本，防控资金风险；围绕实体经济需求并秉持汇率中性原则，为民营企业提供线上化外汇交易产品及跨境人民币服务，提高企业汇率管理水平。

方案还提出将推动民营企业“链发展”和“链生态”。一方面，为链主企业提供“本币+外币”“表内+表外”“区内+区外”的综合金融服务；另一方面，积极探索供应链创新产品及模式，围绕企业产业链、股权链、投资链，加大金融服务深度和广度。

根据方案，双方还将加大对中小微民营企业的支持力度。借助中国信保“信保通”、海关“单一窗口”、外汇局“跨境金融服务平台”等多个数字化平台核验贸易背景真实性，高效满足中小微企业出口融资需求；提升数字化水平，运用线上化产品提高企业跨境结算、外汇资金交易、本外币融资效率；搭建中小微企业参与跨境电子商务、市场采购贸易、海外仓等外贸新业态新模式下银行服务场景，进一步释放企业经营活力，促进中小微民营企业内外贸高质量发展。

据悉，方案下发后，各省级工商联、全国工商联各直属商会及中信银行各分行纷纷表示，将坚持从战略和全局高度充分认识支持服务民营企业国际化发展的重要意义，结合本地区、本行业企业“走出去”实际，抓紧研究制定落实举措并精心组织实施，务求取得实效。

(责编：董童、李源)

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