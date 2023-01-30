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重磅微视频：北京明白

2023年01月30日12:28 | 来源：新华网
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青春逢盛世

奋斗正当时

他们是北京航天飞控中心青年科技人才群体

十年来

这群平均年龄不到35岁的航天飞控青年

志存高远

攻坚克难

永攀高峰

连夺22次国字号重大航天任务全胜

不断刷新进军太空的中国高度

为创造空间建站

月背着陆

月面采样

火星探测等中国奇迹

作出突出贡献

他们

从不畏惧质疑与挑战

接续着前辈的精神

透过大屏连接天地

见证更多航天事业的跃升

星辰大海

他们从未止步

终点必定是更加无垠的浩瀚宇宙

(责编：卫嘉、白宇)
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