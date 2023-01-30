重磅微视频：北京明白
2023年01月30日12:28 | 来源：新华网
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青春逢盛世
奋斗正当时
他们是北京航天飞控中心青年科技人才群体
十年来
这群平均年龄不到35岁的航天飞控青年
志存高远
攻坚克难
永攀高峰
连夺22次国字号重大航天任务全胜
不断刷新进军太空的中国高度
为创造空间建站
月背着陆
月面采样
火星探测等中国奇迹
作出突出贡献
他们
从不畏惧质疑与挑战
接续着前辈的精神
透过大屏连接天地
见证更多航天事业的跃升
星辰大海
他们从未止步
终点必定是更加无垠的浩瀚宇宙
(责编：卫嘉、白宇)
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