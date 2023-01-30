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2022年我国文化产业平稳增长 新业态发展韧性增强

2023年01月30日13:45 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，据对全国6.9万家规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）调查，2022年，文化企业实现营业收入121805亿元，按可比口径计算，比上年增长0.9%。在9个文化行业中，内容创作生产、新闻信息服务、文化投资运营、文化装备生产和文化消费终端生产等5个行业营业收入比上年实现增长，增速分别为3.4%、3.3%、3.2%、2.1%和0.3%。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，2022年，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动促进文化产业各项政策显效发力，全国文化产业保持平稳增长态势，文化新业态行业发展韧性持续增强。

文化新业态发展韧性持续增强。2022年，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入43860亿元，比上年增长5.3%，快于全部规模以上文化企业4.4个百分点；文化新业态行业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的36.0%，占比较上年提高1.5个百分点。

在16个行业小类中，13个行业营业收入比上年增长，增长面达到81.3%。其中，数字出版、娱乐用智能无人飞行器制造、互联网文化娱乐平台、增值电信文化服务和可穿戴智能文化设备制造等行业实现两位数增长，分别为30.3%、21.6%、18.6%、16.9%和10.2%。

东部、中部和西部地区文化企业营业收入实现增长。2022年，中部地区规模以上文化企业实现营业收入18269亿元，比上年增长5.8%，快于全国规模以上文化企业4.9个百分点；占全国的比重为15.0%，占比较上年提高0.7个百分点。西部地区、东部地区规模以上文化企业实现营业收入分别为10793亿元、91714亿元，分别比上年增长0.5%、0.1%。东北地区规模以上文化企业实现营业收入1029亿元，比上年下降1.0%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
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