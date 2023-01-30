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交通运输部：截至29日，全国春运累计发送旅客8.92亿人次

2023年01月30日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者鲁婧）1月30日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华出席发布会并答记者问。

关于春运具体情况，韩敬华介绍，今天是春运的第24天，2023年春节假期运输服务保障顺利结束，春运也已过半。从春运前半程来看，全国铁路、公路、水路、民航运行保持平稳，运力配置充足，应急保障有力，安全形势总体稳定。煤炭、粮食、医疗物资等各类重点物资运输畅通。

韩敬华说，截至昨天1月29日，全国铁路、公路、水陆、民航累计发送旅客8.92亿人次，比2019年同期下降46.9%，比2022年同期增长56%。全国高速公路小客车流量累计7.44亿辆次，比2019年同期增长14.6%，比2022年同期增长21.5%。春节7天假期1月21日至27日，全国铁路、公路、水路、民航累计发送旅客2.26亿人次，比2019年同期下降46.4%，比2022年同期增长71.2%。高速公路小客车流量3.06亿辆次，比2019年同期增长15.6%，比2022年同期增长33%。

此外，韩敬华指出，1月27日正月初六，返程客流迎来高峰，当日全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客5092万人次，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增长83.1%。其中铁路发送旅客1218.5万人次，比2019年同期下降3.6%，比2022年同期增长34.6%。公路发送旅客3628万人次，比2019年同期下降54.3%，比2022年同期增长114.4%。水路发送旅客73.5万人次，比2019年同期下降55.3%，比2022年同期增长53.5%。民航发送旅客172万人次，比2019年同期下降15.1%，比2022年同期增长39.8%。全国高速公路小客车流量6029.1万辆次，比2019年同期增长32%，比2022年同期增长29.7%，小客车流量达到了历年春运以来最高峰。

韩敬华介绍，下一步，交通运输部将会同春运工作专班各成员单位，密切跟踪疫情形势，动态研判客流和货流趋势，加强统筹协调和服务保障，切实做好春运后半程运输组织、疫情防控和物流保畅保通等各项工作，全力保障人民群众平安健康便捷舒畅出行，全力保障重点物资畅通有序。

(责编：鲁婧、吕骞)
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