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交通运输部：春节期间，医疗、能源等重点物资运输安全顺畅

2023年01月30日16:13 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者鲁婧）1月30日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华出席发布会并答记者问。

春节假期期间，全国交通物流保通保畅情况具体如何？韩敬华介绍，春节假期期间全国交通“大动脉”和物流“微循环”总体畅通，医疗物资、能源粮食、民生物资等各类重点物资运输安全顺畅有序。

春节期间，交通运输部加强统筹部署和跟踪调度，强化运行监测和值班值守。韩敬华说，主要有以下几点工作：

一是强化供需对接，保障医疗物资运输及时响应。与工信部、卫生健康委紧密对接，及时掌握全国重点医疗物资运输需求分布和流向，督促指导各地交通运输主管部门和重点物流企业，与重点医疗物资保供企业主动对接，靠前服务，加强人力、运力储备，“一企一策”制定运输保障方案，“一事一协调”解决企业运输问题，全力保障各保供企业重点医疗物资运输需求。

二是加强统筹调度，保障重点物资运输顺畅有序。坚持重点物资运输保障日调度制度，对重点省份、重点物流企业加强跟踪调度，确保各类重点物资及时运达。指导大型骨干物流运输企业，研究制定春节假期运输保障方案，通过安排员工轮休等措施，鼓励一线从业人员在假期期间继续上岗开展物流运输服务，确保春节期间医疗防疫、民生保障等重点物资运输不中断。

三是紧盯重点区域，提升农村地区运输保障能力。指导各地充分发挥大型骨干寄递物流企业作用，健全完善春节假期应激运输保障方案，强化农村地区、偏远山区等区域人力、运力调配，及时补充运力缺口，畅通末端配送“最后一公里”，确保各类重点物资及时送达。

韩敬华指出，下一步，将密切跟踪疫情形势变化，继续聚焦医疗物资、能源粮食、民生物资等各类重点物资运输需求，促进供需对接、强化运输组织、加强末端服务，确保重点物资运输安全有序。

此外，韩敬华强调，如果在交通运输保通保畅方面遇到问题，可拨打各省交通物流保通保畅24小时值班电话和国务院物流保通保畅工作领导小组办公室电话010-65292831，交通运输部将“一事一协调”做好服务保障。

(责编：鲁婧、吕骞)
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