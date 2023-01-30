2022年全国一般公共预算收入超20万亿元
2023年01月30日19:50 | 来源：新华网
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新华社北京1月30日电（申铖、梁晓纯）财政部30日公布了2022年财政收支“成绩单”。数据显示，2022年，全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%；全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。
当日，财政部召开网上新闻发布会，介绍了2022年度财政收支情况。
财政部有关负责人表示，2022年，预算执行情况总体良好，民生等重点领域支出得到有力保障。
数据显示，2022年，中央一般公共预算收入94885亿元，比上年增长3.8%，扣除留抵退税因素后增长13.1%；地方一般公共预算本级收入108818亿元，比上年下降2.1%，扣除留抵退税因素后增长5.9%。全国税收收入166614亿元，比上年下降3.5%，扣除留抵退税因素后增长6.6%。
支出方面，2022年，中央一般公共预算本级支出35570亿元，比上年增长3.9%；地方一般公共预算支出225039亿元，比上年增长6.4%。从主要支出科目看，卫生健康、社会保障和就业、教育、交通运输等领域支出增长较快。
此外，数据显示，2022年，全国政府性基金预算收入77879亿元，比上年下降20.6%；全国政府性基金预算支出110583亿元，比上年下降2.5%。全国国有资本经营预算收入5689亿元，比上年增长10%；全国国有资本经营预算支出3395亿元，比上年增长29.5%。
(责编：袁勃、牛镛)
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