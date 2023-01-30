人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2022年全国一般公共预算收入超20万亿元

2023年01月30日19:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月30日电（申铖、梁晓纯）财政部30日公布了2022年财政收支“成绩单”。数据显示，2022年，全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%；全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。

　　当日，财政部召开网上新闻发布会，介绍了2022年度财政收支情况。

　　财政部有关负责人表示，2022年，预算执行情况总体良好，民生等重点领域支出得到有力保障。

　　数据显示，2022年，中央一般公共预算收入94885亿元，比上年增长3.8%，扣除留抵退税因素后增长13.1%；地方一般公共预算本级收入108818亿元，比上年下降2.1%，扣除留抵退税因素后增长5.9%。全国税收收入166614亿元，比上年下降3.5%，扣除留抵退税因素后增长6.6%。

　　支出方面，2022年，中央一般公共预算本级支出35570亿元，比上年增长3.9%；地方一般公共预算支出225039亿元，比上年增长6.4%。从主要支出科目看，卫生健康、社会保障和就业、教育、交通运输等领域支出增长较快。

　　此外，数据显示，2022年，全国政府性基金预算收入77879亿元，比上年下降20.6%；全国政府性基金预算支出110583亿元，比上年下降2.5%。全国国有资本经营预算收入5689亿元，比上年增长10%；全国国有资本经营预算支出3395亿元，比上年增长29.5%。

(责编：袁勃、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国出台政策鼓励铁路运输新能源汽车 助力新能源汽车产业发展
　　近日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》聚焦企业反映突出的新能源商品汽车铁路运输需求，明确铁路支持政策，规范铁路运输服务，加强铁路运输管理，强化铁路运输安全监管，充分发挥综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势。…
全国多地提振住房消费 专家：凸显拉动经济重要作用
　　近段时间以来，多地以召开“新春第一会”或推出新一轮政策措施等形式，向新一年的发展发出“动员令”。 据不完全统计，在提振2023年经济的会议和文件中，已有重庆、江苏、辽宁、广东、上海等多地把住房消费提振纳入到新一年经济发展的总框架之中。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部