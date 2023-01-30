人民网记者 许维娜

近段时间以来，多地以召开“新春第一会”或推出新一轮政策措施等形式，向新一年的发展发出“动员令”。

据不完全统计，在提振2023年经济的会议和文件中，已有重庆、江苏、辽宁、广东、上海等多地把住房消费提振纳入到新一年经济发展的总框架之中。

多位业内人士在接受记者采访时表示，从房地产领域部署内容来看，住房消费地位在提升，将对今年经济“拉动力”方面扮演更为重要的角色。一方面，房地产市场的调整格局是长期数年楼市调控举措的结果；另一方面，释放合理购房需求，也是促进国内消费的巨大潜力所在。

社会总需求由消费需求、投资需求和出口需求构成，其中消费和投资为内需，出口为外需。在外需走弱背景下，消费和投资成为拉动内需的关键。现阶段，如何拉动内需是经济恢复的关键点，而住房消费将是重要抓手。

记者梳理发现，当前全国各地的住房政策，延续了2022年以来的思路，围绕合理需求、住房消费等角度展开。另外，各自城市定位不同，各省市政策的侧重点也不同，有些是纳入到消费的大框架下进行的，有的则是单列一章即作为独立的篇幅进行表述。

1月16日，江苏发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，即江苏一号文，从个税、公积金、动迁安置、价格备案等角度落实了购房需求提振的支持；

1月27日，辽宁发布《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》，明确鼓励二手房交易和新建商品房销售享受同等补贴支持政策；

1月28日，广东省住房和城乡建设厅党组书记张勇在广东全省高质量发展大会上表示，“今年将大力促进住房消费。因城施策实施好差别化住房信贷政策，积极支持刚性和改善性住房需求，为以旧换新、以小换大、生育多子女家庭住房消费提供便利。按规定落实个人购买住房契税及换购住房个人所得税优惠政策。”

1月29日，上海市人民政府对外发布《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，除了支持合理住房消费，满足房企融资需求外，还提出启动10个城中村改造项目。

上海易居房地产研究院研究总监严跃进表示，过去房地产的消费概念，虽然也会嵌入到宏观经济的大框架之中，但实际中还没有上升到高度。今年对于房地产领域的安排，则需要纳入到经济提振、经济回稳等角度进行思考。

此前召开的全国住房和城乡建设工作会议指出，房地产工作要融入党和国家事业大棋局，锚定新时代新征程党的使命任务和当前的中心工作来展开。

对此，严跃进认为，在此背景下，房地产业与宏观经济的关系明显增强，住房消费的地位也进一步上升。从这个角度看，各地要积极把房地产工作的地位拔高，进一步凸显住房消费在经济拉动方面的重要作用。

广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，“房住不炒”、不以地产作为短期刺激经济的手段等，写入了中央经济工作会议，都是非常明确的顶层设计，不可触碰的底线。所以，目前核心一二线城市，限购依旧保持，认贷又认房的标准还很严格。

李宇嘉认为，住房消费是一个缓慢修复的过程，现在主要是恢复大家的预期和信心。房地产方面没有“一招鲜”的政策了，必须要在供需两端发力，先修复稳定预期，然后再谈楼市的稳定。

另外，今年春节假期人员流动量快速增加，不过租赁市场延续去年春节假期市场热度，市场较为温和。

根据贝壳研究院数据，今年春节假期24城租赁成交量基本与去年春节假期持平，仅比2021年春节假期减少10.6%；今年春节假期24城租金水平为38.3元/平米，相比去年春节假期呈现下跌趋势。分城市来看，北京、上海、天津、西安、宁波、厦门、长春等7城比去年春节假期成交减少，其余17城均有所增加。

从满足人民美好生活需要出发，房地产市场未来的发展仍然有很大的空间。严跃进表示，从推进节点上看，由于2023年的春节比较早，所以各类经济工作的部署明显提前，也进一步促进了2023年房地产相关工作部署的节奏加快。总体上，2023年住房消费提振工作会提速，也有助于进一步带动房地产市场走出低谷。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经