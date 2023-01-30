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电力供需总体紧平衡 中电联预计2023年全社会用电量同比增6%

2023年01月30日17:36 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

“宏观经济及气候等均是影响电力消费需求增长的重要方面。2023年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。”中电联秘书长郝英杰表示，预计2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

为确保能源电力安全保供，结合电力供需形势和行业发展趋势，《报告》建议，进一步加大电力燃料供应保障能力；疏导燃煤发电成本，发挥煤电兜底保供作用；加快电网规划投资建设，强化电力负荷管理；完善电力交易机制和市场价格形成机制；持续优化调整电力供应结构，加快系统应急保障和调节能力建设；加快技术研发和管理创新，推动新型电力系统建设。

“电力供需涉及到供给侧的发电端、输电端等主要环节，也涉及到需求侧，也就是用电负荷端。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌表示，电力行业要通过在发电、输电、用电等主要环节多措并举，保障电力安全稳定供应。

蒋德斌进一步解释说，发电端要克服燃料供应中面临的价格等问题，采购电煤，保障电力可靠供应。利用前期检修窗口期，加强机组及相关电力设备检修，提高设备健康水平，减少用电高峰期的非计划停运；推进保供重点发电项目建设投产，能尽早在迎峰度夏等用电高峰期发挥作用。

电网端要科学安排运行方式，加强电网运行监控。发挥大电网资源配置作用，加大跨省跨区电网错峰支援、余缺调剂力度。通过省间现货市场、应急调度等手段，对电力供需形势紧张的地区进行紧急支援减少电力缺口。加强和各地方政府沟通，严格落实跨省区优先发电计划，加强省间交易中长期合同电量签订和履约。

用电端要挖掘电力需求响应潜力，精细化落实需求侧负荷控制措施，持续强化负荷管理。各地区提前制定需求响应及有序用电实施方案并提前演练。宣传节能节电知识，引导社会持续提高节能节电意识，同时不断完善价格补偿机制，以市场化方式降低高峰用电负荷需求。

(责编：杨曦、吕骞)
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