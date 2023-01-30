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发挥经济“助推器”作用 银保监会要求财产保险业积极开展风险减量服务

2023年01月30日17:36 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杜燕飞）为满足社会公众对财险业风险减量服务的需求和期盼，推动风险减量服务高质量发展，近日银保监会发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，要拓宽服务范围，在责任险、车险、农险等各类财产险业务中积极提供风险减量服务。鼓励各公司积极为专精特新等领域提供专业化风险减量服务，切实发挥保险的经济“助推器”作用。

业内人士认为，风险减量服务是财险业服务实体经济发展的有效手段之一，对于提高社会抗风险能力、降低社会风险成本具有积极作用。随着我国经济社会发展水平和人民群众物质生活水平的不断提高，社会公众、特别是安全生产领域高危行业对保险机构风险保障、风险管理的需求日益增长。

银保监会有关部门负责人介绍，近年来财险业积极开展防灾减损等风险减量服务。当前风险减量服务形式丰富，包括风险评估、查勘、预警、救援、培训等；手段多样，除常规的人员实地服务外，还引入大数据、人工智能、物联网、卫星、红外探测等高科技手段；覆盖险种多，涉及车险、农险、责任险、企财险、家财险、工程险等险种。

“财险业开展风险减量服务，应把服务人民群众、服务实体经济、服务社会稳定作为财险业开展风险减量服务的出发点和落脚点，以减少风险隐患、降低重大风险损害为目的，积极协助投保企业开展风险减量工作。”上述负责人表示。

《意见》要求，各公司要扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作；要拓宽服务范围，在责任险、车险、农险等各类财产险业务中积极提供风险减量服务。鼓励各公司丰富风险减量服务提供形式，提升服务的可获得性和便利性；组建服务团队或委托专业第三方机构，做深做实做细服务内容；延伸至投保企业上下游产业，为客户提供一站式服务方案。

各公司应当根据自身条件研究制定风险减量服务总体规划，逐步探索推进。鼓励各公司加强内控管理、人才建设、信息化建设，创新科技应用，推动基础研究，不断夯实风险减量服务基础。各公司要依法开展风险减量服务，与投保企业协商一致，严格按照会计准则进行账务处理，做好消费者权益保护，不得存在虚假宣传、违规承诺、强制捆绑销售、通过风险减量服务套取费用以及非法买卖、泄露信息等违法违规行为。

《意见》明确，各银保监局要统筹多方资源，不断配合优化财险业风险减量服务政策环境，指导财险公司提高服务质效。保险学会要加大人才培养力度，保险行业协会要加强行业交流与业务宣传，促进财险业风险减量服务持续、健康发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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