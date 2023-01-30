人民网北京1月30日电 （记者杨曦）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况。会上，商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，商务部认真落实“乙类乙管”总体方案要求，指导各地商务主管部门统筹做好疫情防控和消费促进工作，推动消费市场实现了“开门红”。

据商务部监测，春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比增长6.8%。耿洪洲介绍，春节期间消费市场呈现出以下几方面特点：

一是促消费活动丰富多彩。各地结合春节消费特点，开展了丰富多彩的促消费活动。北京开展冰雪节、上海打造“海派年味”跨年迎新主题活动。黑龙江、浙江、四川等地发放春节消费券，促进节庆消费。天津、江苏、贵州等地举办年货大集，营造节日氛围。全国示范步行街客流量有序恢复，同比增长62.2%。

二是年货等商品销售旺盛。果品礼盒、品质生鲜、有机食品、生肖饰品等年货商品销售火热，应季服饰、美装个护、汽车家电等升级商品的销售增长。商务部重点监测的零售企业粮油食品、服装、金银珠宝、汽车销售同比分别增长9%、6%、4.4%和3.6%。商务部还组织开展了全国网上年货节，发挥积极带动作用，实物商品网上零售额同比增长14.5%。

三是休闲消费精彩纷呈。各地积极创新消费场景，冰雪、文娱、健身、游览等休闲消费快速升温，沉浸式、体验式、互动式消费体验深受欢迎。北京、上海、南京等地推出了国潮与科技融合的新春灯会，营造3D沉浸式消费场景。跨区域出行带动住宿消费加快恢复，部分电商平台住宿营业额同比增长约1倍。

四是生活必需品货丰价稳。据商务部监测，与节前相比，全国大型农副产品批发市场粮油、肉类、鸡蛋日均库存量基本稳定，蔬菜、水果小幅下降。从价格看，粮油、牛羊肉、鸡蛋、水果价格与节前基本持平，猪肉、蔬菜价格小幅上涨。

今年是实施“乙类乙管”后的首个春节假期。耿洪洲表示，春节前夕，商务部按照“乙类乙管”总体方案和第十版防控方案的要求，指导餐饮、住宿、沐浴、美容美发、人像摄影等生活服务领域的行业协会，及时调整更新疫情防控操作指南，并通过多种方式提醒会员企业做好春节期间疫情防控工作。随着疫情防控措施的持续优化，助企纾困和促消费政策不断落地，春节期间生活服务消费复苏明显。

餐饮消费表现抢眼。有关平台数据显示，春节假期餐饮堂食消费同比增长15.4%，店均消费增长10.8%。年夜饭消费好于预期，北京市餐饮协会数据显示，多家品牌餐饮企业包间预订火爆，门店包间翻台率达到200%。同时，旅游升温带动异地餐饮消费大幅增长，四川异地消费者占比约三分之一，日均消费额同比增长43%，对餐饮消费的贡献达到47.6%。

“下一步，商务部将积极支持各地在做好疫情防控的同时，开展‘中华美食荟’等促消费活动，推动生活服务消费恢复发展。”耿洪洲说。

(责编：杨曦、吕骞)

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