人民网北京1月30日电 （记者杨曦）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况。会上，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，春节期间农村地区的疫情总体平稳，其中，偏远山区、牧区、林区、海岛的疫情防控工作得到很大提高。

毛德智介绍，春节期间农村地区疫情防控工作专班主要开展了以下四方面工作：

一是持续压紧压实责任。“五级书记”抓农村地区疫情防控责任全面落实，特别是县乡村三级的属地责任得到了很好的落实。认真地履行好属地责任，充分地发挥农村基层组织作用，织密织牢农村疫情防控网。就初步调度，春节期间各地累计下沉干部380多万人次到农村基层参与疫情防控，农村地区疫情防控工作专班在坚持每两天一次线上视频调度会的基础上，进一步的加密调度频次。同时，各级各地的农村地区疫情防控专班在春节期间坚持24小时在岗值守，随时掌握疫情情况，有序运行，及时解决问题。

二是紧盯重点人群和重点地区。针对农村地区老弱病残孕等重点人群，督促指导各地进一步的落实好包保联系制度，扎实做好卫生健康、生产生活等方面的服务，避免包保联系制度只是停留在口头、书面上，流于形式、有名无实。工作专班也根据明查暗访的情况对一些地方个别地区包保制度执行不好的情况及时督促整改。突出边远山区、牧区、林区和海岛的重点地区，推动落实医疗物资储备、人员力量下沉、巡诊随访服务、志愿队伍组建等措施，确保一旦有事能够及时应对。

三是加快推进补短板。工作专班会同卫健委、工信部等部门指导各地做好农村地区的医疗物资准备，推动医疗资源下沉，努力消除盲区死角。为基层医疗卫生机构调拨捐赠了一批小分子药物，同时持续配送指氧仪、制氧机等，捐赠的药品已于1月25日，就是在大年初四之前全部发往农村基层卫生机构。同时，指导线上诊疗平台免费为农民开展问诊服务，并与线下配送药品相结合，及时满足农民群众就医需求。

四是加强宣传引导。大力宣传疫情防控知识，倡导文明新风、减少大操大办，指导各地做好密集型活动和密闭场所管理，加强人员健康监测，最大限度降风险、减少隐患。春节期间，很多地方党员干部带头，广大农民群众积极响应，适当缩减婚丧嫁娶等聚集性活动规模，取消或者推迟了一些聚餐聚会等活动。

“下一步，农村地区疫情防控工作专班将坚持立足当前、着眼长远，继续密切关注农村地区疫情态势，发挥好责任落实、政策协同、基层动员等方面的作用，指导推动各地进一步建立工作机制，夯实群防群控基础，加快补齐短板，不断提升农村地区疫情防控能力。”毛德智说。

据了解，偏远山区、牧区、林区、海岛这“三区一岛”是农村地区疫情防控的薄弱环节。毛德智表示，农村地区疫情防控工作专班专门印发了关于做好“三区一岛”疫情防控工作的意见，会同卫健委、工信部等部门统筹协调、加强指导，督促各地进一步抓细抓实各项防控工作。文件印发后，各地积极做好贯彻落实。

“目前看，‘三区一岛’疫情防控工作得到了很大提高。”毛德智介绍，近期农村地区疫情防控工作专班主要在四个方面开展工作：

一是落实重点人群包保机制。摸清“三区一岛”老幼病残孕这五类重点人群基础信息的前提下，安排包保人员主要是农村基层的两委干部、村医和网格员等362万人进行包保联系。通过敲门行动、电话联系、建立微信群等方式积极开展“点对点”联系服务，努力做到不漏一户、不落一人。

二是组织开展巡诊服务。根据“三区一岛”地理位置、交通状况等特点和实际需要，推动各地配足乡村两级医疗人员，引导各地进一步下沉医疗力量，协调做好医疗服务巡诊，开展医务人员“上山下海”诊疗服务、送医送药上门，方便群众就医购药。

三是加强药品储备。推动各地在防疫药品和医疗设备分配时向“三区一岛”倾斜，比如广东、福建、浙江这些地方都有很好的做法。保障防疫药品储备量达到2周以上，增强应对突发事件的能力。

四是做好转运转诊。督促指导各地为所属乡镇医疗卫生机构至少配备1台救护车，同时动员安排一些志愿人员和社会车辆提供转运转诊的协助工作，确保重症病患能及时送医就诊。

(责编：杨曦、吕骞)

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