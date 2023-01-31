2022年我国服务进出口同比增长12.9%（新数据 新看点）
2023年01月31日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：商务部
本报北京1月30日电 （记者罗珊珊）记者30日从商务部获悉：2022年，我国服务贸易保持较快增长，全年服务进出口总额59801.9亿元，同比增长12.9%。其中服务出口28522.4亿元，同比增长12.1%；进口31279.5亿元，同比增长13.5%。
知识密集型服务进出口稳定增长。2022年，知识密集型服务进出口25068.5亿元，同比增长7.8%。知识密集型服务出口14160.8亿元，增长12.2%。出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，同比分别增长17.5%和13%。知识密集型服务进口10907.7亿元，同比增长2.6%。进口增长较快的领域是保险服务，增速达35.8%。
旅行服务进出口继续恢复。2022年，旅行服务总体呈现恢复态势，全年旅行服务进出口8559.8亿元，同比增长8.4%。
《 人民日报 》（ 2023年01月31日 01 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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