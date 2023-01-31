本报记者 吴秋余

金融是推动经济社会发展的重要力量。中央经济工作会议提出，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。

当前，我国金融支持实体经济发展的成效如何？落实中央经济工作会议精神，金融管理部门和金融机构有哪些新举措？近日，记者进行了采访。

畅通金融血脉，全力稳经济增长、稳市场主体

云南盈和新能源材料有限公司锂电池正极材料项目工地上一派热火朝天景象。随着新能源汽车、储能等相关产业发展，锂离子电池需求快速上升，推动上游锂离子电池正极材料需求持续增加。盈和公司迫切需要投入资金建设新的生产基地，购置生产设备。然而，资金问题一度成了项目建设的瓶颈。

“建设初期，由于资金短缺等原因，项目进度较为迟缓。”盈和公司财务总监王元斌说。了解到企业资金需求后，建设银行云南省分行开通绿色审批通道，在人民银行设备更新改造专项再贷款支持下，一周内就为该公司完成贷款审批流程。

“金融助力，让我们的项目建设如虎添翼，年产5万吨正极材料的生产规模为企业快速发展奠定坚实基础。”王元斌对企业今年发展充满信心。

2022年以来，我国多措并举加大金融支持力度，全力稳经济增长、稳市场主体。人民银行先后两次下调存款准备金率，保持流动性合理充裕。不断畅通的金融血脉，为实体经济健康发展提供了有力支撑。数据显示，2022年全年我国社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元；2022年全年我国人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。

与此同时，针对小微企业和个体工商户遇到的暂时性困难，国家出台贷款延期还本付息政策，帮助市场主体渡过难关。

江苏泰州中际热能设备有限公司是一家小微企业，受到疫情和材料价格波动影响，货款回笼延迟，而一笔贷款资金却在2022年底到期。就在企业着急之时，泰州银保监分局指导泰兴农商行为企业即将到期的500万元贷款办了延期还本手续。“资金链一下轻松了，今年可以好好大干一场了。”公司董事长邢志勇说。

“小微企业是金融政策重点关注的对象，我们要持续落实好国家各项帮扶政策。”泰州银保监分局副局长刘维民表示，该局将密切跟踪延期还本付息政策落实情况，提高金融服务实体经济能力。

优化信贷结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持

绿色工厂、FSC森林认证……浙江安誉升科技有限公司生产车间里，处处透着浓浓“绿”意。

“原纸具备可追溯的绿色环保认证，可循环利用。”公司董事长黄德银说，为了实现绿色环保发展，公司印刷油墨专门采用了水性油墨，溶剂主要是水而非化学溶剂，明显减少VOC（挥发性有机化合物）排放量。

这家企业的绿色转型发展，得到金融机构的专项资金支持。

2022年12月，黄德银打算购买一批自动化设备推动绿色转型，可资金难题让其望而却步。浙江农商联合银行辖内安吉农商银行了解情况后，第一时间为企业发放800万元低息贷款，解决其资金缺口。随着在科技创新、节能减排等方面的投入力度不断加大，该公司的产品越来越受市场欢迎。

去年以来，安吉农商银行单列20亿元支持制造业高质量发展专项资金，着力帮助企业提升高端化、数字化、绿色化水平。安吉农商银行董事长马莲贵说，今年该行将继续用好央行再贷款等政策工具，对绿色行业领域采取“一企一策”，计划投放30亿元绿色贷款，为绿色发展提供更多资金支持。

2022年以来，为引导金融机构优化信贷结构、精准服务实体经济，人民银行出台科技创新再贷款等多项结构性货币政策工具，同时，聚焦供给侧结构性改革的堵点、难点，发挥结构性货币政策作用，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业等领域的金融服务，推动普惠金融“量增、面扩、价降”。2022年，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款余额增速高12.7个百分点。普惠小微授信户数为5652万户，同比增长26.8%。

政策精准有力，加大对国内需求和供给体系的支持力度

中央经济工作会议提出，稳健的货币政策要精准有力。当前，金融管理部门和金融机构正加快贯彻落实会议部署。

人民银行提出，精准有力实施好稳健的货币政策，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度，充分发挥货币信贷政策工具功能，有力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划重大项目建设。

银保监会在近期表示，金融政策要更主动地配合财政政策和社会政策，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。加强对餐饮、文旅等受疫情冲击传统服务行业特别是小微企业、个体工商户的金融纾困帮扶。

在广东，金融机构正全面摸排企业信贷需求，一户一策制定金融服务方案，持续加大资金支持。“我们将精准有力地实施稳健货币政策，撬动更多社会资金参与恢复和扩大消费以及重点基础设施、重大项目建设。”人民银行广州分行主要负责人表示。

建设银行董事长田国立表示，建行今年将全力支持先进制造业、科技创新、绿色低碳、新型基础设施建设、新型能源体系建设和传统产业转型升级，助力创造有效供给、提升供给质量。

“下一步阶段货币政策应重点在‘精准’和‘有力’两个方面下功夫，进一步提升服务实体经济的精准性和有效性。”招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，“精准”，意味着突出结构性货币政策工具作用，实施精准滴灌，优化信贷结构；“有力”，则要通过各种措施为金融机构提供长期稳定的低成本资金，从而为稳增长、扩内需提供有力有效的金融支持。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 02 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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