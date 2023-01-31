本报记者 窦瀚洋 肖家鑫 苏 滨

制图： 汪哲平

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春节期间，多地加强重要农副产品生产运输，借助信息化、数字化手段，在保供应、畅流通、稳价格等环节上持续发力，满足群众生活所需。

全自动流水线参与物流配送、保供平台24小时运行、数据系统实时监测物价水平……一系列举措，稳住了“菜篮子”，充实了“米袋子”，丰富了“果盘子”，让群众生活更安心、更舒心。

小小“菜篮子”，装着大民生。在传统手段的基础上，各地正积极探索利用信息化、数字化手段，保障生活必需品供应，保持市场价格平稳，为充实百姓“菜篮子”“米袋子”“果盘子”保驾护航。

优化管理——

发展智慧物流，保障配送畅通

春节期间，浙江杭州多措并举保障生活必需品供应，从市外产地调运到批发市场分流，从分销市场配送到“最后100米”送达，确保运输链、供应链全线畅通。

下午6时，来自浙江安吉种植基地的小青菜到达杭州明康汇生鲜一号智慧物流园，随即进入全自动流水线。

在流水线上，蔬菜被打包、称重、贴标，次日凌晨随着冷链物流车配送至小区服务门店，短短十几个小时就可进入市民的“菜篮子”。

在杭州农副产品物流中心，一辆辆满载着新鲜的瓜果蔬菜的货车正有序入场。在驾驶员进行线上申报后，物流中心的“数智大市场”应用管理后台会借助摄像头识别并录入车辆的行驶、载货信息，方便市场管理人员调配物资，从而优化了物流中心的管理秩序。

作为华东地区最大的农副产品集散地，杭州农副产品物流中心汇集了肉类、果品、蔬菜等九大专业市场和一个货运市场，承担着杭州全市75%的农产品供应量。物流中心负责人陈坚钢介绍，物流中心的蔬菜、水产等多个市场实行24小时运转，蔬菜日供应3420余吨，肉类日供应574吨，粮食日供应5008余吨，日进出货车超过8000余辆。

“借助‘数智大市场’应用，市场实现从业人员健康全周期监管、农副产品安全全链条可溯、货物运输车辆全流程管控、物资供给需求全方位对接。”陈坚钢说。

此外，杭州还积极推进线上线下联动，畅通保供“最后一公里”。杭州富阳区东洲街道依托“民呼必应”线上应用场景和“帮帮岗”线下志愿团，开展必需品采买等志愿服务。杭州5万余名快递从业人员坚守一线，确保各类物资及时配送到千家万户。

灵活调度——

整合供应系统，实现商品“一键到家”

“现在，我们小程序的订单量每天保持在2000单左右。”每天早上5时，在山东青岛西海岸新区，青岛瑞源智慧产业集团智慧生活事业部总经理巩立锋就会带领同事们开始忙碌而有序的工作。

“去年10月底，我们运用云计算技术，5天内快速构架研发了生鲜产品保供平台对接系统，24小时运行。”巩立锋表示，“根据统一部署，我们充分利用线上小程序和线下门店，加强物资保供力度，保供近200个小区。最高时一天的订单量可达到2万单。”

据了解，青岛市商务局统筹调度全市各电商平台企业，同时对接重点商贸企业，指导企业利用自有电商平台、微信小程序等，开展线上下单购买、线下无接触配送的网络销售模式，更好满足居民需求。

“网上购买生活必需品，动动手指就能实现。打开微信小程序或‘线上商城’就能一键下单，而且配送及时，便利又放心。”在青岛胶州，三里河花园小区居民李泽亮刚收到网上下单的蔬菜水果。

线上下单、线下配送的便利背后，是供应系统的整合提升。

胶州利群智慧物流构建了一整套供应链解决方案——商超、门店、酒店等在网上下单，订单由系统分配到物流基地的相关分库，传输系统将物品统一调度到立体库，再经过拆垛机器人、自动贴标机、箱式输送线等设备贴标运输，完成园区内物品的调度。自动化物流解决方案极大提高了物品配送效率。

动态监测——

搭建数据平台，稳定市场物价

“每天凌晨三四点钟，当天的生鲜商品会通过冷链物流被运到店里，蔬菜5吨，肉类1.5吨，都来自本地的扎佐物流园。”贵州贵阳合力惠民生鲜超市南浦路店店长舒沿精介绍。

做好物资供应，除了确保市场供应充足，还要保证价格平稳、质量安全。在合力惠民生鲜超市南浦路店，四五十个单品长期执行惠民价，普遍比农贸市场便宜，像萝卜、白菜、莲花白，常年价格都是每斤0.99元，每天客流量接近2000人。

“我们统一采购，统一配送，省去不少中间环节，节约不少成本。各方也在严把价格关，防止哄抬物价。”舒沿精说，贵阳市利用大数据建立监测平台，实时监控商品价格。此外，市场监管部门也会不定期检查，贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司还会委派专人抽查价格，保持市场价格稳定。

登录贵阳惠民生鲜大数据监测平台，点击销售版块，界面就会弹出154家生鲜超市的名称。点击任意一个名称，这家超市当天的客流量、生鲜销售量、商品价格等信息就会在平台上显示，菜品新鲜度也可实时监测。目前，贵阳惠民生鲜大数据监测平台已进入试运行阶段，等待正式投入使用。该平台在种植养殖端、物流端、销售端等环节均可实现实时监测，保供应更加及时精准。

“春节期间，我们加大保供力度。仅扎佐物流园，每天的蔬菜库存就接近4000吨，水果库存超过6000吨，库存比较稳定。”贵阳市商务局市场体系建设处处长肖飞介绍，贵阳市持续对批发和零售环节的重点保供企业生活物资进、销、存情况开展动态监测，统筹调配，保障生活物资不断档、不脱销。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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