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福建天宝岩国家级自然保护区野生动物监测员廖金朋——

寻景入深林  追鸟觅蝶影（追梦路上）

本报记者  施  钰
2023年01月31日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　廖金朋在福建天宝岩国家级自然保护区内的天斗山寻找蝴蝶。
　　张启航摄（人民视觉）

　　廖金朋展示手上的帅蛱蝶。
　　罗华兴摄（人民视觉）

　　廖金朋在福建天宝岩国家级自然保护区拍摄鸟类。
　　高晓纬摄（人民视觉）

　　车缓缓行驶在福建天宝岩国家级自然保护区的蜿蜒山路间，阳光穿过密密匝匝的枫香树叶照向路面，清风拂过，扬起一地落叶。

　　“快快！白颈长尾雉！”话音未落，天宝岩国家级自然保护区野生动物监测员廖金朋迅速靠边停车，拿起身旁相机，探出车窗，连按数下快门——车窗外，一只白颈长尾雉正展开白褐相间的尾羽，自路边越过山涧，飞向对岸竹林。

　　“这可是国家一级保护动物，以前少见得很！”廖金朋低头查看相机里刚刚拍摄的照片，他介绍，随着保护区及其周边的生态环境日益改善，近年来，他遇到白颈长尾雉的频率也高了不少。

　　地处福建省三明市永安市的天宝岩国家级自然保护区，位于武夷山脉和戴云山脉之间，森林覆盖率达97.16%，保有大面积原始森林，是我国生物多样性较为丰富的地区之一，被称为“物种基因库”。

　　今年55岁的廖金朋于2014年来到天宝岩国家级自然保护区工作，2015年，他开始尝试在工作之余拍摄保护区的鸟类，2020年又开始拍摄蝴蝶，目前主要负责监测、拍摄鸟类和蝴蝶等野生动物，协助保护区进行生物资源本底调查。

　　后脖颈和脸上的皮肤有黑白分明的晒痕，这是廖金朋长期在户外工作的标志。蹲守、拍摄、整理、撰写观察日记……一年里，廖金朋有2/3以上的时间都待在山上。为了拍摄，廖金朋常常要在观测点上守候八九个小时，耐心等待鸟类与蝴蝶的出现。夏天烈日当头，一天拍摄下来，廖金朋常常浑身是汗；冬天寒风阵阵，但必须开着车窗以便观察周围的鸟类，他只能多裹几件衣服御寒。“从事野生动物监测就要经得起风吹雨打。拍摄野生动物存在偶然性，不一定每次都能拍到；但时间一长，偶然也会逐渐累积成必然，因为只要你经常上山，能拍到的物种肯定就多。”廖金朋说。

　　对廖金朋而言，保护区记录物种的“加新”就是对他辛苦付出最大的回报。截至目前，廖金朋共收集到200种野生鸟类的影像记录，包含44个保护区新记录种；收集到292种蝴蝶的影像记录，其中130个为保护区新记录种。

　　“只有留下详实的物种影像记录，摸清保护区的生物资源家底，才能更好地开展生物多样性保护工作。”廖金朋介绍，近年，天宝岩国家级自然保护区管理局编著了《永安天宝岩鸟类图鉴》与《永安天宝岩蝴蝶图鉴》，为区域生物多样性研究提供了丰富的科学资料，而这两本图鉴中有一半以上的照片都出自廖金朋之手。

　　翻阅着图鉴，看到自己拍摄的照片，廖金朋仍能清晰地回忆起拍摄时的场景。“每次在保护区遇到熟悉的鸟类，都感到亲切，就像和老友见面一样。”廖金朋说。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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