2022年
国有企业营业总收入同比增长8.3%
2023年01月31日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月30日电 （记者曲哲涵）财政部日前发布的统计数据显示：2022年，全国国有及国有控股企业营业总收入达825967.4亿元，同比增长8.3%；国有企业利润总额43148.2亿元，同比下降5.1%；国有企业应交税费59315.7亿元，同比增长8.4%。截至2022年12月末，国有企业资产负债率64.4%，上升0.4个百分点。
《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国出台政策鼓励铁路运输新能源汽车 助力新能源汽车产业发展
- 近日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》聚焦企业反映突出的新能源商品汽车铁路运输需求，明确铁路支持政策，规范铁路运输服务，加强铁路运输管理，强化铁路运输安全监管，充分发挥综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势。…
相关新闻
- 评论
- 关注