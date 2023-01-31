本报北京1月30日电 （记者曲哲涵）财政部日前发布的统计数据显示：2022年，全国国有及国有控股企业营业总收入达825967.4亿元，同比增长8.3%；国有企业利润总额43148.2亿元，同比下降5.1%；国有企业应交税费59315.7亿元，同比增长8.4%。截至2022年12月末，国有企业资产负债率64.4%，上升0.4个百分点。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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