本报记者 尹晓宇

春节刚过，位于南京建邺高新区的江苏苏美达轻纺科技产业有限公司科技创新中心主任孙永祥一早便扎进了实验室，他负责研发的生物基尼龙系列材料，已经收到了不少客户的咨询。依托技术创新优势，今年1月，苏美达轻纺科技与国内多个互联网品牌达成合作，接单规模近7000万元人民币，同比增长16%。

这是新春伊始，江苏省各行各业抢抓生产的一个缩影。作为经济大省，江苏从战略全局出发，结合省情实际，抓住重大关键环节，积极主动做好各项工作。1月16日，江苏省政府印发了《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，内容涉及12个方面42条政策措施，不仅延续实施了2022年助企纾困的部分政策，还提出29条新政策。根据措施内容，江苏今年将安排9000万元省级文旅产业发展资金，促进文旅企业恢复发展、创新发展；开展“百展万企拓市场”行动，支持企业参加超100个境外线下重点展会，对出境参展企业展位费给予最高80%的补助；支持民间投资更多进入交通、能源、水利等重点行业和领域，支持民间投资参与科技创新项目建设等。

春节一过，江苏各地已经迅速动起来，定目标、抓落实。

“江宁区重大产业项目中总投资百亿元以上项目8个”“江北新区新开工项目79个，完成年度投资的项目占比达36.7%”……在南京推动高质量发展争当示范引领动员会上，各区已经开始“大比武”。今年，南京开展“五拼五比晒五榜”竞赛，各区围绕经济贡献、项目建设、招商引资、开放创新、服务环境5个方面亮晒评比，实行“月度晒、季度评、年度考”。除此之外，南京还发布了未来产业六大专项行动计划，加快推进国家人工智能创新应用先导区建设，积极突破基因测序、编辑、治疗等核心技术。

1月29日，苏州新一批重大项目开工，总投资超千亿元。就在前一天，苏州市委发布了《中共苏州市委关于推进“敢为、敢闯、敢干、敢首创”在中国式现代化建设上作出引领示范的意见》，在支持和鼓励“干部敢为”“地方敢闯”“企业敢干”“群众敢首创”上做了具体部署。

常州吹响了“新能源之都”建设冲锋号。总投资超470亿元的15个新能源重大产业项目签约落户，“新能源之都十条”发布，为高精尖人才量身打造支持政策，拿出最高1亿元支持激励。按照构想，到2025年，常州新能源领域产业规模超万亿元，资本市场新能源常州板块市值超万亿元，形成空间高度集聚、上下游紧密协同、供应链集约高效的产业集群。

南通则坚持项目为王、产业为基，计划开工亿元以上重大产业项目99个，计划总投资843.6亿元，项目涵盖生物医药、电子信息、智能装备、新材料等领域。

扬州全面打响营商环境整体战，以重点突破带动整体、打开局面；在无锡，新一轮重大交通基础设施建设的号角吹响，锡澄一体化新锡快速路等一批城市重点道桥工程开工建设，苏南硕放机场改扩建项目开工；盐城围绕如何推进全市绿色低碳发展示范区建设，锚定绿色低碳产业赛道，加快低（零）碳产业园建设，构建绿色产业体系。

未来，江苏各地将进一步深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，积极推动经济高质量发展。江苏大地上，拼经济，拉满弓，正热火朝天。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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