人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京出台新规

为市场主体拆除隐性壁垒

2023年01月31日06:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月30日电  （记者贺勇）记者从北京市发改委获悉：近日北京市印发《清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案》（以下简称《方案》），从制度机制上破除阻碍企业高质量发展的隐性壁垒。

　　《方案》要求推动实现食品经营许可全程网办，在风险可控的前提下探索远程核查，在线发放电子证照，简化食品经营许可变更、延续、补办等手续，实现企业线下办事“只进一扇门”“最多跑一次”。此外，针对建设工程消防验收标准执行不统一，多次整改、反复核验的问题，《方案》要求加强对消防验收标准的解读和对现场验收人员的培训力度，明确告知整改要求和整改合格标准，加强公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查事前指导和服务，有效降低事后检查不通过比例，减少对企业正常经营干扰。

　　北京市发改委相关负责人表示，下一步，北京市将在完善企业准入准营制度、规范对企业监管执法、推动符合消费企业特色的改革创新、提供更加便利高效的政务服务等4个方面持续发力，清理制约企业发展不合理的限制，深化“放管服”改革，切实回应企业合理诉求，激发市场主体活力，释放消费潜力。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 11 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国出台政策鼓励铁路运输新能源汽车 助力新能源汽车产业发展
　　近日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》聚焦企业反映突出的新能源商品汽车铁路运输需求，明确铁路支持政策，规范铁路运输服务，加强铁路运输管理，强化铁路运输安全监管，充分发挥综合交通运输体系作用和铁路运输绿色低碳优势。…
全国多地提振住房消费 专家：凸显拉动经济重要作用
　　近段时间以来，多地以召开“新春第一会”或推出新一轮政策措施等形式，向新一年的发展发出“动员令”。 据不完全统计，在提振2023年经济的会议和文件中，已有重庆、江苏、辽宁、广东、上海等多地把住房消费提振纳入到新一年经济发展的总框架之中。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部