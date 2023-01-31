本报北京1月30日电 （记者贺勇）记者从北京市发改委获悉：近日北京市印发《清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案》（以下简称《方案》），从制度机制上破除阻碍企业高质量发展的隐性壁垒。

《方案》要求推动实现食品经营许可全程网办，在风险可控的前提下探索远程核查，在线发放电子证照，简化食品经营许可变更、延续、补办等手续，实现企业线下办事“只进一扇门”“最多跑一次”。此外，针对建设工程消防验收标准执行不统一，多次整改、反复核验的问题，《方案》要求加强对消防验收标准的解读和对现场验收人员的培训力度，明确告知整改要求和整改合格标准，加强公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查事前指导和服务，有效降低事后检查不通过比例，减少对企业正常经营干扰。

北京市发改委相关负责人表示，下一步，北京市将在完善企业准入准营制度、规范对企业监管执法、推动符合消费企业特色的改革创新、提供更加便利高效的政务服务等4个方面持续发力，清理制约企业发展不合理的限制，深化“放管服”改革，切实回应企业合理诉求，激发市场主体活力，释放消费潜力。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 11 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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