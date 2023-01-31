本报北京1月30日电 （记者廖睿灵）国家统计局近日发布的数据显示，2022年，全国规模以上工业发电量8.4万亿千瓦时，比上年增长2.2%。其中，火电增长0.9%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%，占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点。

国家统计局能源统计司司长胡汉舟介绍，2022年，中国着力增强能源生产保障能力，充分发挥煤炭主体能源作用，不断提升油气勘探开发力度，大力发展多元清洁供电体系，有力保障了经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。

看原煤生产情况。2022年，全国原煤生产实现较快增长，产量创历史新高。数据显示，去年全国规模以上工业原煤产量达45亿吨，比上年增长9%，增速比上年加快4.3个百分点。

原油产量继续回升，天然气持续增产。2022年，油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，提升油气自给能力。全国规模以上工业原油产量20467万吨，比上年增长2.9%，2016年以来首次回升至2亿吨以上；天然气产量2178亿立方米，比上年增长6.4%，连续6年增产超100亿立方米。

能源保供能力稳步提升的同时，能源消费结构也在持续优化。胡汉舟介绍，初步测算，2022年能源消费总量比上年增长2.9%。非化石能源消费占能源消费总量比重较上年提高0.8个百分点，煤炭比重提高0.2个百分点，石油比重下降0.6个百分点，天然气比重下降0.4个百分点。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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