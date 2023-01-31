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智能制造，让传统产业焕新机（现场评论·开局之年共奋进②）

王欣悦
2023年01月31日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　生产一辆汽车，最快需要多长时间？在智能车间，自动化率能提高到多少？汽车焊接，精度能控制到什么程度？

　　带着对汽车生产的兴趣，记者走进长安汽车两江工厂，感受智能制造的魅力。装配线上，摄像头扫码零部件，根据件号进行匹配；冲压线上，全自动冲压机以每分钟15次的节奏运转；焊接车间，实现蓝光自动检测、激光在线检测，焊接精度在1.5毫米以内……经过多道程序，在自动化率达92%的工厂，最快用了18个小时，一辆汽车就下线了。如今在重庆，智能生产场景早已不再鲜见，智能化让制造业焕发新的生机。

　　党的二十大报告提出，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。2022年，重庆实施1503个智能化改造项目，新建182个数字化车间和智能工厂，带动企业运营成本、不良品率、能耗等下降，助推产业向价值链和创新链中高端跃升。数据为证：智能化改造后，长安汽车两江工厂作业自动化率提高10倍，人均产出效率提升2.2倍，自动纠错防错能力提高10倍。这说明，推动制造业更加智能，有助于企业提质增效，不断培育新动能。

　　长安汽车渝北工厂机电高级技师刘源是党的二十大代表，也是坚守一线30多年的技能工人，见证了制造变智造的过程。他说：“得益于物联网技术，车间设备的‘健康’情况能被实时监控，我们更多是预防性维护、预测性维护。”的确，让制造更智能，一个重要方面是让“哑设备”变得“耳聪目明”，在生产、维护、检修等各环节实现联网，帮助设备和人、系统“彼此对话”。加快推动制造业智能化变革是大势所趋，只有不断深化智能升级、补齐产业短板，才能在培育智能制造新模式中厚植产业新优势。

　　智能制造本质是制造，要以先进工艺和设备为支撑。走进宗申动力机械股份有限公司101工厂，目之所及全是数字化设备，工人师傅们只需动动手指，即可完成操作。无人运输车不停穿梭，将配件准确送达指定位置；繁忙的机器人、飞速旋转的自动化设备随时保持运转。当自动化系统融入生产线，制造的精度高了，生产的效率高了，对产品设计、研发、生产、管理等过程的要求也高了。这就需要企业不断提高对基础零部件、工艺技术等关键环节的供给能力，把制造水平搞上去，夯实智能制造的基础支撑。

　　智能制造关键在智能，要以大数据为依托，建设新型基础设施。拿汽车焊接来说，火花一旦落到车身，会影响漆面质量。重庆一家公司将智能视觉终端嵌入工业互联网，开发出5G智能焊接大数据平台，预测火花飞溅情况的准确率达92%以上。这是重庆实施工业互联网平台培育行动的成果，通过汇聚工业大数据，实现技术应用的共享。目前，重庆已累计实现每万人5G基站数量19个，国家“星火·链网”区块链超级节点落户，获批建设全国一体化算力网络枢纽节点。随着大数据、人工智能等新技术不断拓展，数字产业化和产业数字化将逐步实现同频共振。

　　在生产车间，一辆拥有上万个零件的汽车，至少要经过冲压、焊接、涂装、总装等环节，技术精密、流程复杂。智能制造的培育与壮大，同样是系统性工程，需要企业、科研机构、政府部门等主体协同发力。立足当前、谋篇未来，锚定推动制造业高质量发展的目标，以先进技术赋能智能制造，我们一定能开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

　　（作者为本报重庆分社记者）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 05 版）
(责编：王震、陈键)
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