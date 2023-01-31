新华社广州1月30日电（记者吴涛、黄浩苑）1月30日16时34分，D3755次“稳就业促发展——桂籍务工人员入粤返岗免费专列”载着500多名广西务工人员，顺利抵达广州南站。

刚下车的韦文坤2007年到广东工作，如今在广州花都区的一家工厂担任领班。近几年，韦文坤春节后都是乘坐返岗专列回广东上班。他说，以前返岗路程远、车票不好买，现在返乡返岗有保障，而且免费，感觉很“暖”。

据中国铁路广州局集团有限公司介绍，截至1月30日，四川、重庆、湖北、湖南、广西等地已有100多趟返岗务工专列陆续抵达广东。预计到2月5日（正月十五），还将有80多趟返岗务工专列抵达广东。这些专列将确保超过10万名外省到广东务工人员顺利返岗。

“我们畅通务工人员入粤返岗全链条，从行前、途中到上岗助力务工人员，让他们尽快返岗，有活干、有钱赚。”广东省人社厅有关负责人说。

近年来，广东多部门通过返岗专车、务工专列和专机等多种方式，努力提高服务实体经济的能力。来自广西、湖南、四川等劳务输出大省劳动力在粤就业稳定，也有效保障在粤企业用工需求。

位于广东中山市南头镇TCL空调制造中心工厂已经开工。厂长向民军还记得，正月初四，寒风中的他翘首期盼着从广西梧州回来的员工。看着一辆辆返岗专车陆续开进工厂，他的心里才踏实了很多。

当日，由中山市人社局组织的5辆返岗专车分别抵达南头镇、小榄镇等地，将大约200名技术骨干和管理人才送到各个企业。中山市人社局负责人说，从正月初四至正月十五，人社局将组织32趟专车，从广西、四川、贵州等地接回1400多名外省返岗员工。

广东格兰仕集团有限公司在去年12月就已参与广东人社部门组织的招聘活动，到广西、贵州等地跨省对接用工，针对用工接返需求统一安排“点对点”务工专车接员工返岗。借助东西部扶贫协作项目优势，还引进了贵州六盘水、黔东南州的务工人员。

“人社部门还出台了优惠政策和提供财政补贴，帮助企业稳定员工、扩大招聘。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说，公司磁控管、电器配件等生产线一开工就可以开足马力生产。

在东莞大朗镇，不少企业已是一派繁忙景象。东莞市厚威包装科技股份有限公司的生产车间里，员工已基本到位。公司总裁办总监周建涛说，在政府支持和企业努力下，大部分回家过年的员工都已回到了工作岗位，复工率达到90%左右。

务工专车专列里不仅有稳就业和保用工的暖心故事，大批务工人员岗位工种的变化，也折射出企业乃至当地高质量发展的“密码”。

作为家里的经济支柱，韦文坤近些年通过参加政府和企业提供的技能培训，工作能力得到不断提升、收入增加。他说：“政府有很多免费培训，企业也不断提供学习机会，找到适合自己的，提高本事才能更好适应时代的变化和企业要求。新的一年，希望能再多学些手艺。”

用工结构变化的背后是企业数字化、智能化的高质量发展。梁昭贤介绍，格兰仕已从传统的“接单—研发—生产—交货”模式转型为供应、生产、销售、用户一体化的工业互联网生态，实现了产业链、供应链全系统数据闭环。

今年，格兰仕面向社会推出数十种技工岗位，首批招聘5000多名技工人才。梁昭贤说，格兰仕正着力建设系统化技工培养体系，通过“全员技工化”战略，推动员工朝着“普工-关键岗位-产业技工-工程师”的路径发展。2022年以来，已培训生产一线员工超2万人次。

随着企业和产业的转型升级，广东经济结构持续优化，发展质量和效益不断提升。2022年，广东万亿元级产业集群增加到8个，规模以上工业企业达6.7万家、高新技术企业达6.9万家，均列全国首位。先进制造业、高技术制造业增加值占规上工业比重分别升至55%、29.5%。

(责编：王震、陈键)

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