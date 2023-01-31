殷晓圣、方问禹

新春伊始，位于浙江省绍兴市越城区的浙江佳人新材料有限公司里，工人们已经在抓紧调试新研发的循环再生工艺设备。

“不断修炼‘内功’，才能在国际市场站稳脚跟。”企业负责人陈国明说，专注在化学法循环再生聚酯领域的技术创新，驱动企业利润率近年来持续提升，产品市场占有率稳居全球前列。

农历新年上班第一天，浙江省委召开全省深入实施“八八战略”强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升大会，提出坚持创新这个第一动力、改革这个关键一招、开放这个必由之路，努力开辟发展新境界。

浙江省委表示，20年来“八八战略”的指引和实践，给之江大地带来了翻天覆地的变化，新征程上续写好“八八战略”这篇大文章，必须推动创新、改革、开放实现更大突破。

“新春第一会”上，浙江提出三个“强力推进”，并部署今年以更大力度实施数字经济创新提质“一号发展工程”、营商环境优化提升“一号改革工程”、地瓜经济提升能级“一号开放工程”。

记者了解到，浙江“一号发展工程”着力推动以数字经济引领现代化产业体系建设取得新的重大进展，往“高”攀升，向“新”进军，以“融”提效，将以超常力度一体建设教育科技人才强省，以非凡力度激发全省域文化创新活力。

浙江多地想方设法把“创新深化”落在实处。1月27日，湖州赶在春节长假中召开了一场恳谈会，邀请近百名来自全国知名高校的湖州籍学子与当地有关部门负责人面对面交流，谈期盼、献计策。

湖州近年实施人才强市、创新强市首位战略，构建“人才新政4.0”“博士双创新政”等引才政策体系，仅2022年就招引10.6万名大学生，有力支撑地方创新驱动发展。

“改革攻坚”方面，浙江提出加快打造高质效改革先行省，打造最优政务、法治、市场、经济生态、人文环境，目标成为贸易投资最便利、政府服务最高效、干部作为最担当、法治保障最有力、经济生态最健康的营商环境最优省。

在强力推进“开放提升”方面，浙江提出加快打造高能级开放之省，坚持高水平走出去闯天下与高质量引进来强浙江的有机统一，推动主导产业的产业链供应链体系、内外贸综合实力、重要开放平台、企业主体提能升级，打造更具韧性、活力、竞争力的“地瓜经济”。

在绍兴诸暨市智能视觉产业园，奥创光子项目厂房工人正在赶工装修，确保项目4月投产运行。项目负责人杨直说，诸暨抢抓“智能视觉”产业风口，对落地项目给予土地、创新、金融等10多项“关键要素”支持，早早布局推动产业集聚。

诸暨经济开发区党工委委员朱蒋洪介绍，开发区围绕智能视觉产业链图谱“靶向”招商，突出招大引强选优，2022年新引进科大讯飞、奥思伟尔等智能视觉产业项目近40个、总投资超200亿元，总产值达124.8亿元、同比增长136.8%。

(责编：王震、陈键)

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