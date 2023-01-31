申铖、梁晓纯

新华社北京1月30日电（申铖、梁晓纯）财政部30日公布了2022年财政收支“成绩单”。数据显示，2022年，全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%；全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。

当日，财政部召开网上新闻发布会，介绍了2022年度财政收支情况。

财政部有关负责人表示，2022年，预算执行情况总体良好，民生等重点领域支出得到有力保障。

数据显示，2022年，中央一般公共预算收入94885亿元，比上年增长3.8%，扣除留抵退税因素后增长13.1%；地方一般公共预算本级收入108818亿元，比上年下降2.1%，扣除留抵退税因素后增长5.9%。全国税收收入166614亿元，比上年下降3.5%，扣除留抵退税因素后增长6.6%。

支出方面，2022年，中央一般公共预算本级支出35570亿元，比上年增长3.9%；地方一般公共预算支出225039亿元，比上年增长6.4%。从主要支出科目看，卫生健康、社会保障和就业、教育、交通运输等领域支出增长较快。

此外，数据显示，2022年，全国政府性基金预算收入77879亿元，比上年下降20.6%；全国政府性基金预算支出110583亿元，比上年下降2.5%。全国国有资本经营预算收入5689亿元，比上年增长10%；全国国有资本经营预算支出3395亿元，比上年增长29.5%。

新华社北京1月30日电（申铖、梁晓纯）财政部30日公布了2022年全国财政收支情况：全国一般公共预算收入超20万亿元、支出超26万亿元。数据如何解读？

“2022年，预算执行情况总体良好。”在当日财政部召开的网上新闻发布会上，财政部有关负责人如是说。

数据显示，2022年，全国一般公共预算收入比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%。其中，全国税收收入比上年下降3.5%，扣除留抵退税因素后增长6.6%。

“受国内外错综复杂因素影响，去年二季度经济下行压力加大，叠加实施大规模增值税留抵退税政策，税收收入一度大幅下滑；下半年随着稳经济一揽子政策和接续措施逐步落地见效，工业、服务业生产经营等经济活动总体上有所恢复，全年相关税种实现不同程度增长。”财政部有关负责人说。

据这位负责人介绍，2022年，各项税费政策措施早出快出，形成组合效应，预计全年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元。其中，增值税留抵退税约2.4万亿元，力度是近年来最大的。

从具体税收收入项目来看，国内增值税比上年下降23.3%，扣除留抵退税因素后增长4.5%；国内消费税、企业所得税、个人所得税分别比上年增长20.3%、3.9%、6.6%。

中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，去年全国一般公共预算收入超20万亿元，这一成绩来之不易。去年财政收入形势，一方面体现了财政政策积极主动作为、留抵退税等政策发挥效用，另一方面也体现了经济复苏对财政收入的重要影响。

财政支出方面，2022年，全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。其中，中央一般公共预算本级支出比上年增长3.9%；地方一般公共预算支出比上年增长6.4%。

“各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，大力优化支出结构，为统筹疫情防控和经济社会发展提供必要财力支撑，民生等重点领域支出得到有力保障。”财政部有关负责人说。

具体来看，2022年，教育支出39455亿元，比上年增长5.5%；科学技术支出10023亿元，比上年增长3.8%；社会保障和就业支出36603亿元，比上年增长8.1%；卫生健康支出22542亿元，比上年增长17.8%；交通运输支出12025亿元，比上年增长5.3%。

在何代欣看来，财政的每一份收与支，都可以反映经济运行形势和国家政策导向。稳增长、促发展、惠民生等都离不开公共财政的支撑与保障。

展望2023年，积极的财政政策如何发力备受关注。对此，财政部有关负责人表示，今年将适度加大财政政策扩张力度，在财政支出强度上加力、在专项债投资拉动上加力、在推动财力下沉上加力；提升政策效能，完善税费优惠政策，优化财政支出结构，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。

(责编：王震、陈键)

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