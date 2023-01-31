新华社深圳1月30日电（记者王攀、印朋）在位于深圳市坪山区的比亚迪集团全球总部，总装车间工人依次把发动机、动力电池等重要部件装配上车，每60秒就有一辆新能源汽车下线。去年11月，比亚迪第300万辆新能源汽车下线，与第200万辆新能源汽车下线时间相比，仅过去了半年。

“制造业当家”是深圳经济发展最突出的特征——深圳市统计局28日公布的2022年全市经济运行情况显示，2022年，深圳规模以上工业总产值预计突破4.5万亿元、全口径工业增加值超过1.1万亿元。其中，规上工业增加值首次突破1万亿元大关。

工业是深圳经济增长的主引擎，对全市经济增长贡献率接近50%。从2020年的9528亿元，到2021年首次突破1万亿元，再到2022年站稳万亿元规模，3年间，工业增加值的“稳扎稳打”，见证了深圳这座创新之城的工业发展韧劲与光明前景。

盘点“深圳制造”，高技术、新领域是两大关键词——数据显示，2022年深圳主要高技术产品产量持续快速增长，其中，新能源汽车、充电桩、民用无人机、5G智能手机产量分别增长183.4%、113.8%、34.7%、22.3%；从领域看，全市七大战略性新兴产业、20个产业集群增加值超过1.3万亿元，同比增长6.9%，智能网联汽车、新材料、新能源、高端医疗器械等集群增加值继续保持两位数增长。

传统优势产业在迭代升级，新兴产业则为经济稳增长带来新动能。今年春节期间，在深圳市坪山区，新能源轨道交通“云巴”登台亮相。在8.5公里的轨道上，电动车厢在高架轨道上利用胶轮行驶，犹如公路上的电动大巴车，成为市民出行的新选择。

纵观深圳制造业，多个产业链条互相配合、同频共振的特色显著。大企业带头引领、众多企业配套成“串”的工业链条，搭建起深圳制造业发展的骨架。

在荣耀智能制造产业园，新款折叠屏手机在流水线上鱼贯而出。这款手机汇集了比亚迪提供的碳纤维复合材料、京东方提供的折叠屏幕、成都光明光电3D纳米微晶玻璃等一大批新研发零配件产品，多个环节彼此互动紧密，构成了上下游协同攻关的研发路径。

众多链条彼此交织，构建出更具竞争力的产业体系——在29日举行的深圳市高质量发展大会上，深圳明确，稳增长是全年头等重任，抓创新是根本之策，加快建设现代化产业体系是中心任务。

聚焦新能源汽车、数字能源、集成电路等新赛道，规划建设新一代世界一流汽车城，巩固网络与通信、智能终端超高清视频显示等产业集群优势，加快建设电子元器件和集成电路国际交易中心等重大平台……在高质量发展大会上，深圳市工信部门列出了深圳制造业2023年的建设重点，预计全年推动支持1200家以上工业企业开展技术改造。

(责编：王震、陈键)

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