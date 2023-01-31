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浙江上虞：多措并举夯实制造业优势

方问禹
2023年01月31日08:44 | 来源：新华每日电讯 新华财经
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　　综合实力和投资潜力跃居2022年全国百强榜第33位，杭州湾上虞经济技术开发区成为国内第二个获得“生态文明建设示范区（生态工业园区）”称号的涉化类国家级开发区……近年来，浙江制造业高地上虞多措并举推进制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，在扎实的基础上进一步夯实优势、拓展空间。

　　位于浙江省绍兴市上虞区、作为全球化工行业龙头企业之一的龙盛集团，已经构建起循环经济一体化产业生态园，实现染料、中间体产业核心技术突破，占据全球行业制高点，并带动当地化工产业绿色化转型。

　　作为上虞先进制造业标杆企业之一的晶盛机电，聚焦12英寸大硅片设备试验线、6英寸碳化硅中试线、半导体高精密制造、半导体材料，建设高端装备、先进材料、创新研发、高端制造四大基地，提出了“打造全球第一半导体材料设备公司”的目标。

　　在产业发展上，上虞对准浙江省“415X”和市“4151”跑道，实施“1215”专项行动，全力打造“2+5+X”现代产业体系，发展新材料、高端装备两大千亿级主导产业集群，壮大半导体装备及材料、新能源装备及材料、生物医药等五大战略性新兴产业集群，推动未来产业、特色产业“多翼齐飞”。

　　通过强化数字经济赋能，实施数字经济“一号工程”，上虞加快建设以产业大脑为支撑、以数据供应链为纽带、以“未来工厂”为引领的全面链接的数字经济系统。2022年，上虞数字经济核心产业制造业增加值70.5亿元，同比增长21.6%。

　　2022年世界互联网大会乌镇峰会上，上虞发布电机产业大脑暨舜智云工业互联网平台3.0版。

　　“电机产业大脑3.0成功拓展能源管理与电机全生命周期管理国际版等功能，有更强平台、更多场景、更优体验。”舜云互联副总裁马海林介绍，目前电机产业大脑在国内已覆盖29个省份、20多个细分行业，发布上百个工业App，链接14个未来工厂，服务3000个产业生态圈企业，有效实现产业生态的跨领域、跨行业高效协同。

　　值得注意的是，上虞还坚持以曹娥江科创走廊为牵引，着力构建“曹娥江实验室+在虞高校及大学研究院+企业研究院+创新联合体”为主体的区域创新体系。如今，曹娥江科创走廊已集聚大学研究院12家，引进项目团队108个，教授及硕博士800余人，建成半导体装备、染料产业基础再造、高分子聚醚新材料3家创新联合体，创新驱动“引擎”更富活力。

　　2022年度，上虞工业增加值累计527.2亿元，同比增长11.3%。其中，高新技术产业增加值378.2亿元，同比增长12.0%；装备制造业增加值182.4亿元，同比增长17.6%；战略性新兴产业增加值202.1亿元，同比增长24.0%。　

(责编：王震、陈键)
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