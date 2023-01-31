新华社上海1月30日电（记者程思琪）30日，星巴克、肯德基、盒马邻里等3家企业的新开门店成为上海连锁食品经营许可便利化制度的首批受益者。在这一便利化举措的实施下，3家门店仅用一天时间便拿到了食品经营许可证。

“以前从申请到拿证要20个工作日，现在一天就完成，给我们企业节省了大量成本。”上海星巴克咖啡经营有限公司政府事务总监杨雯说。连锁食品经营许可便利化制度，是指上海连锁食品经营企业总部通过上海市场监管部门评审，进入“许可便利名录”，其门店办理食品经营许可时，可以提供简化申请材料、免于现场核查、缩短审批时限等。

据统计，目前上海有178家连锁餐饮企业，连锁超市便利店企业超过20家，其中全国门店超过100家的餐饮企业总部有45家。食品经营许可便利化制度的推出将大大降低连锁食品经营企业的许可办理成本，释放总部效应。

以前，食品经营许可从受理到审批规定时限为20个工作日，即使最快也需要5个工作日。现在，注册在上海的连锁食品经营企业总部，只要加入“许可便利名录”，后续开设门店时就能享受到便利化管理，1至3个工作日即可完成许可审批。

“连锁食品经营许可便利化制度的出台不改变现有的许可流程，不降低现有的许可标准，不改变现有的许可属地管辖和管辖层级，而是对审批环节和流程进行的优化再造。”上海市市场监管局食品经营安全监督管理处处长黄丽瑢说，这项便利化审批举措不仅适用于许可证新办，对符合条件的变更、延续等许可事项将同样适用。

对于通过这一制度审批取得食品经营许可证的门店，市场监管部门在门店取证后30个工作日内将对其食品经营活动开展首次食品安全监督检查。如发现其食品经营条件不符合要求，或提交的申请材料与实际情况不符，监管部门将依据相关规定进行处理，相关企业总部也将被移出“许可便利名录”，不再享受便利化审批举措。

(责编：王震、陈键)

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