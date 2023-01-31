新华社哈尔滨电（记者杨思琪）“在东北地区，喝茶逐渐成为一种新风尚。这段时间，我们店的销量明显提升，较往年同期增长30%左右。”春节期间，在位于黑龙江省哈尔滨市道外区的道台府古玩茶城，七墨堂茶品牌运营中心总经理宫冰感叹“人气回来了”。

在店内，记者看到门口和墙上张贴着春节促销活动的海报。金花白茶、白毫银针、新会陈皮等各类产品整齐陈列，不少市民前来采购。据店员介绍，不少老顾客选择线上订货、快递发货，近期每天销售额达上万元。

在道台府古玩茶城外的年货大集现场，充满年味的拱门、高高悬挂的大红灯笼、迎风飘扬的彩旗和条幅，再加上喜庆祥和的舞狮表演，吸引不少市民驻足围观，并拿出手机拍照留念。

道台府古玩茶城运营经理郭静介绍说，除了对联、糖果、零食、冷冻食品等商品销售，年货大集通过商品展销和年俗文化展示，充分营造喜庆红火的节日氛围。

从历史悠久的道台府广场，到人流聚集的南极国际步行街；从充满异域风情的巴洛克广场，到生活气息浓厚的景阳步行街……春节期间，哈尔滨市道外区举办年货大集活动，610多处摊位为小微企业和个体工商户搭建平台。

“葫芦就是‘福禄’，买回家添喜气。这些天，我们店里一天收益过千元。”在哈尔滨市福禄聚工艺品店，“80后”店主王帅通过烙画、墨刻、针刺等多种方式，将大大小小的葫芦制作成精美的手工品，包括摆件、挂件、把玩件等，受到欢迎。顾客还可以订制各种图案，如熊猫、仙鹤、祝福语等。

“年味”消费持续升温，久违的团圆带动餐厅重现预订“一厢难求”的景象。美团数据显示，春节期间，黑龙江省内“年夜饭”主题堂食套餐线上订单量周环比增长126%，8至10人的团圆家宴需求旺盛。

随着“家庭出行”成为春节团圆消费的新特点，黑龙江正在成为“冰雪游”热门目的地。巧夺天工的冰雪景观，趣味十足的冰雪项目，挑战极限的冰雪运动，在零下20多摄氏度的户外赏冰乐雪，成为不少国内外游客冬日“打卡”首选。

在哈尔滨松花江防洪纪念塔段的江面上，尖叫声、欢笑声此起彼伏，成为一片欢乐的海洋。抽冰尜、驾驶雪地摩托、乘坐冰上气垫船……冰雪嘉年华吸引许多游客尽情享受“速度与激情”。

白雪映丹顶，仙姿舞长空。在齐齐哈尔市，“千里嫩江·雪域鹤乡”冰雪旅游系列活动自1月8日启动，将持续到2月14日。齐齐哈尔市文化广电和旅游局工作人员赵雷介绍，扎龙景区依托雪地观鹤的独特景观，推出“45元畅玩扎龙”项目，鹤城欢乐世界仅3天门票预售额就达30万元，同时“冬捕季”“冰球节”“新春民俗庙会”等50余项活动，点燃冬日消费热潮。

据统计，春节假期期间，哈尔滨冰雪大世界日均入园数万人；雪乡共接待游客6.6万人次，最高峰日接待游客1.4万人次。携程平台1月27日发布的《2023年春节旅游总结报告》显示，目的地为黑龙江的旅游订单量同比增长180%，目的地为哈尔滨的旅游订单量同比增长222%。

“疫情防控政策优化调整，极大地激发了城乡居民的出游热情和各类市场主体的发展信心。中国年的氛围感与仪式感被烘托得愈发浓厚，春节假期消费市场复苏为我国经济发展迎来‘开门红’。”中国旅游研究院院长戴斌说。

(责编：王震、陈键)

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