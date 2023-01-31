原标题：苏宁易购发布业绩预告：经营稳健，季度EBITDA持续为正

1月30日，苏宁易购发布2022年度业绩预告。公告显示，公司预计全年GMV规模达到1113亿元，营收730亿元。在不考虑非经营性现金流相关因素影响下，公司在2022年4个季度持续实现EBITDA盈利，全年预计15.2亿元，盈利恢复趋势向好。报告期内，公司加速推进降本增效，实现经营性大幅减亏，预计2022年归属于上市公司股东的净利润同比减亏73.42%至78.04%。同时，公司流动性恢复向好，有力保障了经营恢复。

2022年以来，国内消费市场波动较大，消费需求疲软，家电行业叠加房地产销售低迷影响表现较弱。在江苏省、南京市政府以及供应商、金融机构、合作伙伴的全力支持下，苏宁易购积极求变、持续创新，公司经营稳步恢复，核心业务取得突破。

公告显示，核心家电3C业务，2022年EBITDA预计为22.8亿元，对比去年同期增长约162.0%，盈利恢复趋势向好。公司在一二线市场经营969家家电3C自营门店，充分发挥了线下门店对于中高端家电和成套购买的体验优势以及本地化经营对于深入社区引流的运营优势，进一步提升了店面的经营能力，在中高端家电产品市场占比保持领先。

在下沉市场，苏宁易购零售云渠道保持了加盟店的发展速度，全年净开店769家，在完善网络布局的基础上加强了经营零售赋能和零售能力提升。

在电商渠道，苏宁易购持续提升主站的用户精准化营销和聚焦家电优势类目经营，虽然规模下降较大，但发展态势已经走上良性轨道，下半年家电销售降幅大幅收窄。猫宁渠道积极利用用户资源和品牌优势，在自营供应链基础上加大与天猫各类旗舰店的开放合作力度实现用户价值提升和规模提升，猫宁平台2022年销售规模同比增长12.88%。

聚焦降本提效，苏宁易购持续坚持效益效率为先的原则，2022年在定制专供上扩大和供应商的合作深度、商品广度，全面覆盖高中低端产品系列，在性价比提升和价值链提升的基础上，结构占比持续提升，四季度门店零售占比已接近20%。公司的定制专供产品已基本覆盖所有家电主流供应商，与美的、海尔等头部品牌联合打造的单品爆品形成了较强的行业影响力，为零供双方的效率提升、公司的毛利水平提升形成了明确的战略路径。

公告显示，在流动性方面，2022年苏宁易购银行信贷规模稳中有升，经营性现金流大幅度改善实现转正，外部合作关系前进一步优化改善，同时公司也通过部分资产和股权的转让实现了资金的回笼，整体流动性恢复向好，有力保障了公司的经营恢复。

苏宁易购表示，2023年随着疫情政策的调整和国家一系列的提振经济拉动消费政策的推动，在江苏省委省政府的持续支持下，经营环境、金融合作将进一步优化，公司发展面临较大机遇。公司将进一步聚焦供应链和零售运营能力提升，结合各渠道的核心优势，深化降本提效的配套举措机制，扩大品牌供应商合作的广度和深度，从恢复走向发展，实现销售规模正向增长、冲击盈利能力拐点。

(责编：董童、李源)

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