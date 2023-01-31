据国家开发银行最新消息，2022年，国家开发银行主动对接重大水利工程融资需求，积极发挥中长期信贷和国开基础设施投资基金作用，全年发放水利贷款1864亿元，重点支持了引汉济渭、滇中引水、大藤峡水利枢纽灌区、永定河流域综合治理等重大水利工程和民生水利项目。

清澈的自来水从水龙头里哗哗地流出，云南沧源佤族自治县班老乡上班老村村民终于喝上了“幸福水”，全乡告别了“望天水”的困境。长期以来，特殊地貌造成了云南很多村镇的饮水难题。为解决这一问题，云南省启动了农村供水保障专项行动。国家开发银行云南分行2022年发放42.88亿元推动工程开工建设。所有工程建成后，预计可解决100.4万百姓中度干旱条件下的应急送水问题，提升1348.7万居民供水保障水平。

渭河，是黄河最大支流，其下游的“小水大灾”一直是关中百姓的心头忧患。陕西东庄水利枢纽工程是省内库容最大、坝体最高的水库，集防洪减淤、发电供水、生态改造功能于一身，可年均减少进入黄河干流泥沙约5000万吨，极大提高渭河下游行洪能力，确保西安、咸阳、渭南等3市9区防洪安全。开发银行陕西分行2022年推动该项目29.5亿元融资落地，为渭河惠泽三秦百姓输送开发性金融“活”水。

在安徽，引江济淮工程沟通长江、淮河两大水系，是跨流域、跨省重大战略性水资源配置和综合利用工程。开发银行安徽分行2022年发放34.58亿元贷款，推动该工程实现试通水通航，长江、淮河成功“牵手”。在广东，环北部湾广东水资源配置工程项目是 “十四五”规划纲要102项重大工程之一。开发银行广东分行投放国开基础设施投资基金60.64亿元助力项目开工建设。项目建成后，对增强沿海经济带西翼综合承载能力、服务区域协调发展具有积极意义。

永定河是首都北京的母亲河，也是串联京津冀地区的生态大动脉。近年来，在相关部门、相关省市的共同努力下，永定河流域综合治理与生态修复工程顺利推进。开发银行作为永定河流域综合治理和生态修复部省协调领导小组唯一金融机构，积极融资支持永定河生态补水、河道治理、节水灌溉等项目建设，助力永定河逐步恢复成为“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”，高质量打造京津冀区域水涵养区、生态屏障和生态廊道。

国家开发银行有关负责人表示，下一步，该行将全面落实党中央、国务院决策部署，聚焦水利发展重点领域和薄弱环节，加大融资支持力度，助力提升水旱灾害防御能力、水资源优化配置能力、水资源集约节约利用能力、大江大河大湖生态保护治理能力，以高质量金融服务助推新阶段水利高质量发展。

(责编：董童、李源)

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