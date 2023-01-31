1月31日，中国邮政储蓄银行以“跑出数字金融‘加速度’”为主题，在京举行金融科技创新成果发布会，介绍该行发展数字金融的战略部署与创新实践。

邮储银行行长刘建军在发布致辞中表示，邮储银行的数字金融发展可以比喻为以加速度奔跑奋进的前行者，战略部署、科技引领、数据驱动是提供动力的三大核心“器官”：战略“入脑”，指挥发展脚步；科技“强心”，引领服务创新；数据“造血”，释放金融活力。最终驱动金融服务升级，以人为本，普惠城乡。

在战略“入脑”方面，邮储银行将数字化转型作为全行转型发展的重点战略举措，规划了“123456”的数字化转型战略布局。

在科技“强心”方面，邮储银行以“十四五”IT规划为引领，深入推进智慧、平台、体验、生态和数字化的“加速度”（SPEED）科技战略实施，坚定不移地走核心技术自主可控的信息化建设道路，以个人业务核心系统、公司业务核心系统、信用卡核心系统、手机银行4个新一代系统建设为契机，全面推进数字生态银行建设。

在数据“造血”方面，邮储银行以新一轮大数据五年规划为基础，持续强化数据能力建设，让数据资产“活起来、动起来、用起来”。

此外，邮储银行首席信息官牛新庄在发布会上介绍了邮储银行全力建设新一代个人业务核心系统。“新一代个人业务核心系统性能全面提升，能够满足全行超6.5亿客户，18亿账户，近4万个网点的支撑和服务能力，支撑邮储银行高质量发展。”他说。

邮储银行总工程师徐朝辉介绍了邮储银行基于人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术打造的“邮储大脑”“邮储U链”两大金融科技创新平台。邮储银行软件研发中心资深信息技术专家张兰英介绍了邮储新一代手机银行8.0版。

最后，刘建军表示，邮储银行将认真贯彻党的二十大精神，把服务大局、服务实体经济、服务民生作为重要政治责任，深化金融科技赋能，着力推动高质量发展，加快向一流大型零售银行迈进。

(责编：董童、李源)

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