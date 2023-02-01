本报记者 葛孟超

国家外汇管理局近日公布2022年全年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。2022年全年，银行累计结汇25709亿美元，累计售汇24635亿美元；银行代客累计涉外收入62517亿美元，累计对外付款61753亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年，人民币汇率双向浮动、弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。我国跨境资金流动全年总体均衡，主要特点如下：

第一，全年银行结售汇和涉外收支均为顺差，外汇市场供求保持基本平衡。2022年，银行结售汇和银行代客涉外收支顺差规模分别为1073亿和763亿美元。近期，在内外部因素共同推动下，我国外汇市场运行更趋平稳。

第二，外汇市场预期总体平稳，市场交易理性有序。在复杂多变的内外部环境下，远期和期权市场反映人民币汇率预期的相关指标变动幅度可控，没有出现持续较强的单边走势，说明市场主体汇率预期保持总体稳定，市场主体结售汇和涉外收支行为理性有序。

第三，货物贸易、外商直接投资等资金流入发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。2022年，我国货物贸易跨境资金净流入规模创历史新高，较2021年增长45%，体现了我国对外贸易的发展韧性。

第四，近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。

2022年，我国外汇市场运行总体经受住了考验，人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健，我国跨境资金流动更趋均衡，这主要得益于两大支撑因素，表现为两个“韧性增强”。

王春英说，一方面，国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有力保障。经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。同时外商直接投资保持净流入，体现了我国在产业链供应链、全国统一大市场等方面的优势，也显示了稳外贸稳外资等政策举措效果。另一方面，外汇市场韧性增强，适应外部环境变化的能力得到较大提升。一是人民币汇率形成机制不断完善，汇率弹性逐步增强，有助于及时释放外部压力，调节国际收支的自动稳定器作用更加明显。二是人民币在跨境使用中的占比不断提升，有助于降低跨境交易的货币错配风险。三是市场主体主动管理汇率风险，更多开展套期保值操作，对汇率波动的适应性明显增强。此外，外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架不断完善，为跨境资金平稳流动、外汇市场理性交易提供良性健康的市场环境。

展望2023年，外部环境仍存在不确定性因素，但国内经济有望总体回升，我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行，跨境资金流动将更加稳定。

王春英表示，今年我国跨境资金流动主要影响渠道有望更趋平稳。一方面，经常账户将保持合理规模顺差，继续处于均衡区间。货物贸易项下，随着我国统筹疫情防控和经济社会发展成效显现，产业链供应链稳定的基础将更加坚实，同时制造业转型升级和区域贸易合作的持续推进也有助于提升货物贸易产品竞争力、推动出口市场多元化及发展跨境贸易新业态，我国货物贸易有望保持较高规模顺差。服务贸易项下，近年来我国制造业和服务业融合发展，生产性服务贸易尤其是计算机信息服务、商业服务等新兴服务业快速发展，将带动相关服务贸易出口增长。另一方面，资本项下跨境资金流动有望更加稳定。外商来华直接投资保持稳步发展，我国对外直接投资继续合理有序，直接投资将总体延续顺差格局。近年来我国外债结构优化，企业跨境融资波动性降低，未来仍会延续平稳走势。在我国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强，以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下，外资将继续稳步投资我国证券市场。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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