本报成都1月31日电 （记者王明峰）近日，记者从四川省市场监管局获悉：《四川省市场监管领域不予行政处罚、不予实施行政强制措施适用规则》（简称“双不新规”）将于2月1日起正式施行。

“双不新规”涉及11类共计163个事项，以清单形式明确了不予行政处罚和不予实施行政强制措施的市场监管领域部分违法行为。这也是四川推进完善市场监管包容审慎监管体系，加大营商环境改革力度的创新举措。

“双不新规”安全底线清晰，明确对涉及国家利益和社会公共利益的，触犯食品、药品、特种设备、重要工业产品质量等“三品一特”安全底线，发生公共卫生等突发事件时违反突发事件应对措施等的行为，市场监管部门应坚决依法予以查处。

新规还积极推行少用、慎用财产处罚措施，促进柔性执法与自觉守法相互融合。明确要求各级市场监管部门应坚持事前预警告诫、事中纠正制止、事后教育规范，促进市场主体依法开展生产经营活动，实现行政执法的法律效果和社会效果相统一。

四川省市场监管局局长陈凯表示，下一步将通过执法评议等监督方式推进“双不新规”落地见效，以“稳发展”的责任意识全力推进市场主体复工复产，为实现全省经济社会健康发展贡献力量。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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