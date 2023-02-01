我国信息通信服务持续提升
整治APP广告“乱跳转”有了新标准
“手机APP开屏广告，‘摇一摇’就‘乱跳转’”“走着路打开软件，手机不小心晃一下就自动跳转”……如今，APP“摇一摇”功能日益普遍，增强了使用的便捷性，但部分应用出现“乱跳转”现象，给用户带来了困扰。
近期，在工信部指导下，中国信通院、电信终端产业协会联合多家行业重点企业制定并发布实施相关标准，以规范“乱跳转”问题，切实保护用户合法权益。
“‘乱跳转’现象引起用户投诉，主要存在3方面问题。”中国信通院总工程师魏然表示，一是未向用户明示，即APP信息窗口未向用户明示触发后将发生跳转或打开第三方APP的动作，或明示动作与实际行为不符；二是灵敏度过高，即APP信息窗口设置的交互动作参数灵敏度过高，在用户非主动意愿情况下即发生跳转第三方页面的行为；三是欺骗误导用户，即APP信息窗口跳转后，在用户不知情的情况下，自动为用户下载安装APP等。
“通过信息窗口推送广告是APP的主流商业模式之一。”魏然分析，由于开屏广告曝光度高、营销效果好，部分APP便无视用户合法权益，通过提高加速计、陀螺仪等传感器的灵敏度，提高跳转第三方页面的概率，从而增加广告收益，“这类行为变相强迫用户进入广告页、下载APP，侵犯了用户的知情权、选择权。”
此次标准制定修订提出多方面参考指标要求，以更好治理规范“乱跳转”行为。一是强化明示告知义务。指出应向用户清晰明示要执行或触发的交互动作及结果预期。二是细化参数设置参值。提出将“摇一摇”动作的设备加速度设置为不小于15米每平方秒，转动角度不小于35度，操作时间不少于3秒等一系列参考数值，确保APP在走路、乘车、拾起放下终端设备等日常生活场景中，信息窗口不会出现误触发而跳转的情况。三是保障用户选择权。明确未经用户主动选择同意，不得强迫下载、安装、打开APP，不得使用欺骗误导用户的图片、文字和链接进行页面跳转或使用第三方APP。
规范APP“摇一摇”“乱跳转”问题，是近年来我国持续提升信息通信服务的缩影。聚焦影响用户服务感知的关键环节，自2019年以来，工信部持续推进APP侵害用户权益专项整治，开展信息通信服务感知提升行动，督促企业依法合规经营，加强个人信息保护，提升客服服务能力，形成服务提质和感知提升的良性互动。
下一步，工信部将进一步聚焦用户反映强烈、社会关注度高的问题，综合运用制度建设、监督检查、技术支撑、行业自律等手段，强化“全流程、全链条、全主体”治理，全力提高移动互联网应用服务感知，为用户营造良好的信息消费环境。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》显示：2022年全球黄金需求量4741吨 同比增长18%
- 人民网北京1月31日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2022年全球黄金需求同比增长18%，达到4741吨，创下自2011年以来最高年度总需求量；全球黄金总供应量同比增长2%，达到4755吨，其中，金矿产量创下4年来新高，增加至3612吨。 “各国央行的大力度购金和持续走强的零售黄金投资是全球黄金需求大涨的主要驱动因素。…
相关新闻
- 评论
- 关注