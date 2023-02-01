本报记者 韩 鑫

“手机APP开屏广告，‘摇一摇’就‘乱跳转’”“走着路打开软件，手机不小心晃一下就自动跳转”……如今，APP“摇一摇”功能日益普遍，增强了使用的便捷性，但部分应用出现“乱跳转”现象，给用户带来了困扰。

近期，在工信部指导下，中国信通院、电信终端产业协会联合多家行业重点企业制定并发布实施相关标准，以规范“乱跳转”问题，切实保护用户合法权益。

“‘乱跳转’现象引起用户投诉，主要存在3方面问题。”中国信通院总工程师魏然表示，一是未向用户明示，即APP信息窗口未向用户明示触发后将发生跳转或打开第三方APP的动作，或明示动作与实际行为不符；二是灵敏度过高，即APP信息窗口设置的交互动作参数灵敏度过高，在用户非主动意愿情况下即发生跳转第三方页面的行为；三是欺骗误导用户，即APP信息窗口跳转后，在用户不知情的情况下，自动为用户下载安装APP等。

“通过信息窗口推送广告是APP的主流商业模式之一。”魏然分析，由于开屏广告曝光度高、营销效果好，部分APP便无视用户合法权益，通过提高加速计、陀螺仪等传感器的灵敏度，提高跳转第三方页面的概率，从而增加广告收益，“这类行为变相强迫用户进入广告页、下载APP，侵犯了用户的知情权、选择权。”

此次标准制定修订提出多方面参考指标要求，以更好治理规范“乱跳转”行为。一是强化明示告知义务。指出应向用户清晰明示要执行或触发的交互动作及结果预期。二是细化参数设置参值。提出将“摇一摇”动作的设备加速度设置为不小于15米每平方秒，转动角度不小于35度，操作时间不少于3秒等一系列参考数值，确保APP在走路、乘车、拾起放下终端设备等日常生活场景中，信息窗口不会出现误触发而跳转的情况。三是保障用户选择权。明确未经用户主动选择同意，不得强迫下载、安装、打开APP，不得使用欺骗误导用户的图片、文字和链接进行页面跳转或使用第三方APP。

规范APP“摇一摇”“乱跳转”问题，是近年来我国持续提升信息通信服务的缩影。聚焦影响用户服务感知的关键环节，自2019年以来，工信部持续推进APP侵害用户权益专项整治，开展信息通信服务感知提升行动，督促企业依法合规经营，加强个人信息保护，提升客服服务能力，形成服务提质和感知提升的良性互动。

下一步，工信部将进一步聚焦用户反映强烈、社会关注度高的问题，综合运用制度建设、监督检查、技术支撑、行业自律等手段，强化“全流程、全链条、全主体”治理，全力提高移动互联网应用服务感知，为用户营造良好的信息消费环境。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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