本报记者 吴 君 常碧罗 白光迪

长江干流示意图。

水利部长江水利委员会供图

数据来源：农业农村部、生态环境部

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2021年1月1日零时，长江流域重点水域十年禁渔全面启动。11.1万艘渔船、23.1万名渔民退捕上岸，万里长江得以休养生息。两年过去，船上“摇摇晃晃”的漂泊生活，能够顺利转变为陆上安安稳稳的幸福生活吗？从重庆到湖北，再到江苏，记者沿着长江上中下游一路探访，看退捕渔民上岸后如何转身。

隆冬时节，清澈的长江宛如缎带，不见打鱼船，只见一艘艘货轮穿梭忙碌。

清晨8点，钱长阳准时穿上救生衣赶往渔港码头，开始一天的工作。驾驶巡逻艇驰骋在长江之上，钱长阳不放过一丝一毫的异样。

20岁出来捕鱼，江上劳作三十余载，黝黑的皮肤，是“渔民”钱长阳的“特殊符号”。“其实之前就想过不再捕鱼，但自己没文化、没手艺，上了岸也不知道能干啥。”钱长江坦言。2020年，江苏省扬州市广陵区李典镇沿江村启动渔民上岸工作，他主动上交了渔船和捕捞工具。如今，钱长阳成了村里的一名护渔员。

非法捕捞逃不过钱长阳的眼睛——这名曾经的优秀“捕手”，对捕鱼的手法、时间、水域都非常熟悉，哪些地方鱼多，哪些地方好下竿，哪些地方好下网，哪些漂浮在水面上的塑料泡沫是捕鱼网具的浮标，他一眼就能看出来。

2021年1月1日，长江流域重点水域十年禁渔全面启动，11.1万艘渔船、23.1万名渔民退捕上岸。在各地各部门的共同努力下，沿江10省市16.45万名需转产就业的退捕渔民实现应帮尽帮，符合参保条件的22.18万名退捕渔民实现应保尽保，就业率、参保率均达到100%，为长江十年禁渔行稳致远提供了有力支撑。

上岸，不离水

麻椒下油锅，“刺啦”一声，香味溢出了厨房。“咱家做鱼味道好，回头客不少呢！”见有客来，重庆市涪陵区清溪镇方家嘴鱼庄的老板肖宗芳赶忙招呼。

午饭时间，正是小店里热闹的时候。肖宗芳告诉记者，打鱼打了二十来年，2019年上了岸。“上岸后，政府给了20余万元补偿款。”肖宗芳笑着说，以前打鱼，知道什么鱼最受市场欢迎，现在正好利用这一优势，饭馆生意越来越红火。

上了岸，却不离开水。像肖宗芳这样“靠水吃水”的退捕渔民还有很多。

“老谢，龙虾烧好了没呀！”江苏省淮安市盱眙县一家饭店内人头攒动，老板谢正全忙前忙后，附近的食客们都爱吃他烧制的秘制十三香小龙虾。老谢两口子在不大的店面内忙得团团转，幸福的笑容始终洋溢在他们脸上。4年前，老谢还是洪泽湖的渔民，靠天吃饭，依江而居。退捕上岸之后，老谢参加了县里组织的培训，从“捕鱼人”转变为“烹虾人”。

作为全国有名的小龙虾产业基地，盱眙县借助龙虾品牌效应，依托龙虾特色产业优势，因地制宜打造帮扶退捕渔民的合理转产计划，让不少渔民转向以龙虾为依托的第二、第三产业。

在调研基础之上，当地出台了“三补三帮”政策。“三补”即龙虾养殖、运输、交易等自主创业贷款贴息补贴，龙虾养殖塘口流转承包补贴，龙虾烧制等餐饮场地租金补贴；“三帮”即帮助培训虾稻共生综合种养技术，帮助提供线上销售和线下加工信息和路径，帮助加入龙虾协会组织。

“上岸后学烧龙虾，政府给了创业补贴，店开起来，日子就红火起来了！”老谢的妻子徐仕芳说，“现在是一边烧龙虾，一边做火锅，一年下来能有个十几万的毛利润。”盱眙当地定期组织退捕渔民开展“五进”活动，进养殖塘口、进交易市场、进烧制餐厅、进加工车间、进线上网店，让退捕渔民了解盱眙龙虾全产业链条，并根据自身情况选择就业方向。

“很多退捕渔民都有养虾的经验，愿意从事龙虾行业。渔民有需求，我们就要有所应，‘三补三帮’政策就是要解决他们的后顾之忧。”盱眙县副县长张远涵说，据统计，全县有劳动能力、就业意愿的517名退捕渔民中，有130人从事龙虾产业，占有劳动能力人数的25%。

转产，离开水

走进银柱蔬菜产销专业合作社连片的白色大棚，满眼绿色，各类反季节蔬菜让大棚里呈现出盎然春意。“这两年蔬菜需求量大，价格好，有时一天能发4车蔬菜，大约50吨。”合作社负责人陈中银对记者说。

陈中银家住湖北省荆州市荆州区李埠镇，2018年之前，他和自己的祖辈一样，基本以在长江打鱼为生。随着长江大保护的推进，陈中银响应号召，把自家的所有渔具卖了，正式上岸。如今，船上“摇摇晃晃”的漂泊生活，已变成了陆上安安稳稳的幸福生活。

荆州市人力资源和社会保障局局长裴毅介绍，为了提升退捕渔民转产就业质量，他们对所有退捕渔民开展“一对一”跟踪服务，帮扶干部每两个月至少要联系走访对接帮扶的退捕渔民一次。

镇里的干部与陈中银对接帮扶后，组织他和村里的退捕渔民参加市里和区里办的各种蔬菜种植技术培训班。培训让退捕渔民纷纷种起了蔬菜，陈中银看到了其中的商机，“蔬菜的季节性很强，如果农户单打独斗，很容易出现销路问题，何不把上岸渔民组织起来，以合作社的方式共同将蔬菜销往全国各地？”

要做好农业合作社并不容易。“以前没接触过仓储、物流、销路等，刚开始干的时候不知道从哪里下手。”陈中银心里着急，区里的帮扶干部看到后，又送他去免费的培训专班和致富带头人培训班，帮助他学习合作社管理经验。经过4次培训，陈中银运营合作社越来越得心应手，“等到蔬菜上市，政府会把我们合作社的蔬菜信息发到网上，帮助解决销路。安全质检部门每个月也会主动来为我们服务，保证合作社卖出去的蔬菜没有质量问题。”

如今，陈中银的合作社有20多户成员，蔬菜大棚有100多个，产品远销江西、湖南、广东等地。去年，在政府补助10万元后，陈中银自己又投资了60万元，在合作社里建了一个冷库。“有了冷库，合作社就可以扩大农业服务范围，从现在的蔬菜种植拓展到农业养殖，咱们退捕渔民的收入渠道也能更多。”陈中银说。

离水，有保障

无论是否“离水”，上岸的渔民都要掌握新的职业技能。但也有部分渔民年龄较大、劳动能力有限，很难掌握新技能，他们上岸后怎么办呢？

重庆市涪陵区，有长江、乌江共计110公里江段。“900多名渔民，其中有部分世代打鱼。如何让渔民上岸后生活有保障，我们一直在思考和努力。”涪陵区农业综合行政执法支队支队长徐建杰告诉记者，当地多部门开展联合服务，为渔民做好保障。

家住涪陵区石沱镇的田茂琼年龄大了，找工作并不容易。“政府给了公益岗位，现在做保洁，每个月有了稳定收入。”对于就业困难的退捕渔民，涪陵区提供了保洁、巡河、护林等多种公益岗位，为他们的生活做好兜底。除了岗位保障，政府还提供职业技能培训补贴、自主创业担保贷款扶持、灵活就业社会保险补贴等。

“以前不太清楚保险是什么，也不知道保费到底怎么缴。”涪陵区江北街道的退捕渔民谭明冬告诉记者，上岸后，他开了家洗车行，也听邻居们说过养老保险。带着疑问，他来到了涪陵区社保中心。如何缴，缴多久，享受什么政策……涪陵区社保中心副主任程中为老谭作了详细的解释。“去年以来，我们为所有符合条件的退捕渔民兑现了170余万元的补贴，做到了应保尽保。”程中告诉记者。老谭说，有了保险，更安心了，日子也更有奔头了。

另一方面，对于更多有一定劳动能力的退捕渔民，涪陵区人社部门及时送上了技能培训。如何做月子餐，病床怎么使用……在家政培训课上，涪陵区石沱镇富广村退捕渔民李水明听得格外认真。护工、厨师、家政等多门课程，为渔民提供了多元技能培训。培训并非一时，“我们要定期对退捕渔民就业意愿进行摸底，实时开展技能培训。”涪陵区就业和人才中心科长周溧告诉记者，目前，当地通过就业帮扶已实现上岸渔民多渠道转产就业，转产就业率100%。

转身，守护水

“稳”，是大部分退捕渔民最深切的期望和感受。

“现在当上了护渔员，有了一份稳定收入，还能保护长江，心里踏实多了。”谈及现在的工作，钱长阳十分满意。

钱长阳所在的李典镇沿江村曾是专业渔村，全村共有195户持有捕捞证。“实行十年禁渔以后，我们联合区、镇农业农村和人社部门，依据渔民的就业需求开展了多次招聘会，免费进行职业技能培训。同时积极与有关部门对接，设立护渔员等公益性岗位，推动符合条件的渔民就业，确保他们退得出、稳得住。”扬州市农业农村局渔政监督管理处处长糜裕说。

像钱长阳一样回到水上工作的，还有涪陵区石沱镇的退捕渔民谢兵。他打鱼时考的渔船“驾驶证”，让他找到了一份新工作。因为能开执法船，谢兵被涪陵区农业综合行政执法支队聘为护渔员。“没想到，靠开船还能找到新工作。”谢兵告诉记者，因为以前打鱼，对附近水域情况比较了解，“当上护渔员，一个月收入有3000多元。现在工作比以前打鱼轻松，生活也更规律了。”

年近六旬的涪陵区南沱镇连丰村退捕渔民刘加祥每天驾着小船，和老伴一起，做起长江清漂人。“从小在江边长大，看着长江水越来越清，我们也越干越有劲儿。”看着家乡清灵灵的江水，刘加祥满脸骄傲。

“结合渔民原有的职业技能和对水域环境的了解，让他们从打鱼人变成护渔人、清漂人，渔民们在江上发挥着越来越大的作用。”徐建杰说。

无论是转产上岸，还是护渔护江，退捕渔民们始终惦念着这些养育了祖祖辈辈的江河湖泊。“我们比谁都希望水环境变得更好，鱼变得更多。长江的生态越来越好，这是我们共同的祈愿。”钱长阳说。

本期统筹：臧春蕾

版式设计：张芳曼

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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