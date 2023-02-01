本报北京1月31日电 （记者王珂）商务部电子商务司负责人30日介绍2022年网络零售市场发展情况时表示，2022年，我国网络零售市场总体稳步增长。国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。

商务大数据对重点电商平台监测显示，2022年全国网络零售市场部分商品品类销售实现两位数增长。在18类监测商品中，8类商品销售额增速超过两位数。其中，金银珠宝、烟酒同比分别增长27.3%和19.1%。

东北和中部地区网络零售市场增速较快。东北和中部地区网络零售额同比分别增长13.2%和8.7%，比全国增速分别高出9.2和4.7个百分点。东部和西部地区网络零售额同比分别增长3.8%和3%。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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