去年规上工业企业营收比上年增长5.9%
企业利润上下游结构持续改善
本报北京1月31日电 （记者陆娅楠）国家统计局1月31日发布数据显示：2022年，我国工业经济运行总体平稳，工业生产销售持续增长，全国规模以上工业企业营业收入比上年增长5.9%。受多重超预期因素影响，叠加上年同期基数较高，规模以上工业企业利润比上年下降4.0%。
国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，2022年，装备制造业利润比上年增长1.7%，延续前三季度的增长态势；装备制造业利润占规上工业的比重为34.3%，比上年提高2.0个百分点，工业企业利润行业结构有所改善。分行业看，铁路船舶航空航天运输设备行业利润比上年增长44.5%，实现快速增长；电气机械行业受新能源产业等带动，利润增长31.2%，增速连续8个月加快，是拉动工业利润增长最多的制造业行业。
多数消费品行业利润有所改善。随着促消费扩内需政策持续显效，市场需求有所回升，消费品行业活力增强。2022年，在13个主要消费品行业中，有8个行业利润比1—11月份改善。
采矿业、电气水行业利润保持较高增速。2022年，采矿业利润比上年增长48.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长41.8%。其中，煤炭采选业利润增长44.3%，保持快速增长；油气开采业受石油价格上涨带动，利润增长109.8%；电力行业受用电需求增加、同期基数较低等因素推动，利润增长86.3%。
企业成本压力有所缓解。2022年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.72元，比1—11月份、前三季度分别减少0.08元、0.13元。12月份，企业每百元营业收入中的成本为84.01元，同比减少0.05元，年初以来首次由增转降。单位成本下降有利于企业利润恢复和改善。
企业库存增速持续回落。2022年末，规模以上工业企业产成品存货比上年增长9.9%，增速比11月末、三季度末分别回落1.5和3.9个百分点；产成品存货周转天数为17.6天，比11月末、三季度末分别减少0.6天、0.4天。企业库存增速持续回落，库存周转有所加快，有利于提高资金利用效率，促进工业生产恢复。
“总体看，尽管2022年工业企业利润有所下降，但工业企业利润上下游结构持续改善，也要看到，国内外不稳定不确定因素仍然较多，企业经营压力仍然较大，工业企业效益恢复仍面临诸多挑战。下阶段，要全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，巩固工业企业效益企稳回升基础，推动2023年工业经济运行整体好转。”朱虹说。
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