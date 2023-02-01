基础研究，需要更多社会力量参与（新语）
近年来，我国对科技创新日益重视，研究与试验发展经费投入呈现大体量、高增长特点。数据显示，2022年我国共投入研究与试验发展经费突破3万亿元，经费投入强度为2.55%，已经超过欧洲很多发达国家的水平。对基础研究的投入也不断强化，2022年我国基础研究经费为1951亿元，占经费总量的比重为6.32%。
不过，目前我国的基础研究经费来源基本依靠政府，企业和社会的投入较低。放眼全球，一些国家的情况则有所不同。例如，在美国的基础研究经费中，政府、高校投入一般占60%左右，企业和非营利组织的投入占40%左右。最近，由腾讯出资设立的“新基石研究员项目”揭晓首期获资助科研人员名单，该项目计划每年投入10亿元，10年共投入100亿元，支持“从0到1”的原始创新。相对我国基础研究经费总量来说，每年10亿元不多，但背后的意义不小：企业作为社会力量支持基础研究，探索更多元化的基础研究投入。
过去，企业参与基础研究时常常会想对自身有什么帮助，“新基石研究员项目”则开拓视野，更多考虑的是对科学发展有什么帮助，对现有的科学资助体系形成什么补充。选人不选项目是“新基石”的鲜明特色。在我国科技资助体系当中，以人为中心的资助相对欠缺。原始创新往往“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”。“柳”该“插”在哪里，才能取得真正源头性的原创成果？人才无疑是最关键的。尤其目前，我国科技发展正处在从量的积累到质的突破的关键阶段，做原始创新，就要更加重视选择那些有能力、有创新潜质的科研工作者，给予他们稳定、持续的支持，帮助他们解决非学术因素的后顾之忧。
实际上，世界各国特别是发达国家也一直在探索对科研的资助方式。其中，怎样识别创新人才一直是一个很重要的问题。特别是在基础研究中，识别出有潜力的人才并给予支持，才能提高原始创新的成功概率。“新基石”的评选不简单看科研人员过去成果的累加，而是更加关注他们发现科学问题所表现出来的创造力和研究水准，以及对问题的判断和把握。选才与评价人才，花的精力会更多，但也将深远影响一个国家科学发展的水准。
当然，“新基石”的成长之路还很长。一方面，要依靠项目自身能力，争取产生一批世界级的科学家，支持项目长期做下去。另一方面，要保持以人为中心的选才理念、保持适应科学发展需要的灵活性。此外，为了鼓励企业长期支持基础研究，也需要相关配套政策的不断完善。
科学兴则国家兴。随着我国经济发展水平的不断提高，相信会有更多有远见、有社会责任感的企业家支持基础研究，更多社会力量投入原始创新。聚沙成塔、握指成拳，长此以往，创新土壤将不断培厚，在推动高水平科技自立自强的进程中，更多“从0到1”值得期待。
（作者为中国科学院科技战略咨询研究院院长）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》显示：2022年全球黄金需求量4741吨 同比增长18%
- 人民网北京1月31日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2022年全球黄金需求同比增长18%，达到4741吨，创下自2011年以来最高年度总需求量；全球黄金总供应量同比增长2%，达到4755吨，其中，金矿产量创下4年来新高，增加至3612吨。 “各国央行的大力度购金和持续走强的零售黄金投资是全球黄金需求大涨的主要驱动因素。…
相关新闻
- 评论
- 关注