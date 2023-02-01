潘教峰

近年来，我国对科技创新日益重视，研究与试验发展经费投入呈现大体量、高增长特点。数据显示，2022年我国共投入研究与试验发展经费突破3万亿元，经费投入强度为2.55%，已经超过欧洲很多发达国家的水平。对基础研究的投入也不断强化，2022年我国基础研究经费为1951亿元，占经费总量的比重为6.32%。

不过，目前我国的基础研究经费来源基本依靠政府，企业和社会的投入较低。放眼全球，一些国家的情况则有所不同。例如，在美国的基础研究经费中，政府、高校投入一般占60%左右，企业和非营利组织的投入占40%左右。最近，由腾讯出资设立的“新基石研究员项目”揭晓首期获资助科研人员名单，该项目计划每年投入10亿元，10年共投入100亿元，支持“从0到1”的原始创新。相对我国基础研究经费总量来说，每年10亿元不多，但背后的意义不小：企业作为社会力量支持基础研究，探索更多元化的基础研究投入。

过去，企业参与基础研究时常常会想对自身有什么帮助，“新基石研究员项目”则开拓视野，更多考虑的是对科学发展有什么帮助，对现有的科学资助体系形成什么补充。选人不选项目是“新基石”的鲜明特色。在我国科技资助体系当中，以人为中心的资助相对欠缺。原始创新往往“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”。“柳”该“插”在哪里，才能取得真正源头性的原创成果？人才无疑是最关键的。尤其目前，我国科技发展正处在从量的积累到质的突破的关键阶段，做原始创新，就要更加重视选择那些有能力、有创新潜质的科研工作者，给予他们稳定、持续的支持，帮助他们解决非学术因素的后顾之忧。

实际上，世界各国特别是发达国家也一直在探索对科研的资助方式。其中，怎样识别创新人才一直是一个很重要的问题。特别是在基础研究中，识别出有潜力的人才并给予支持，才能提高原始创新的成功概率。“新基石”的评选不简单看科研人员过去成果的累加，而是更加关注他们发现科学问题所表现出来的创造力和研究水准，以及对问题的判断和把握。选才与评价人才，花的精力会更多，但也将深远影响一个国家科学发展的水准。

当然，“新基石”的成长之路还很长。一方面，要依靠项目自身能力，争取产生一批世界级的科学家，支持项目长期做下去。另一方面，要保持以人为中心的选才理念、保持适应科学发展需要的灵活性。此外，为了鼓励企业长期支持基础研究，也需要相关配套政策的不断完善。

科学兴则国家兴。随着我国经济发展水平的不断提高，相信会有更多有远见、有社会责任感的企业家支持基础研究，更多社会力量投入原始创新。聚沙成塔、握指成拳，长此以往，创新土壤将不断培厚，在推动高水平科技自立自强的进程中，更多“从0到1”值得期待。

（作者为中国科学院科技战略咨询研究院院长）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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