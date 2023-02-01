降成本，新能源汽车还须练内功（观象台）
今年新能源车企发展面临一系列有利契机，也需要克服不少挑战，在降成本上练内功已成为当务之急
全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，连续8年位居全球第一，同比分别增长96.9%和93.4%……2022年，在政策市场双重作用下，我国新能源汽车交出一份沉甸甸的成绩单。许多人关心：新能源汽车连续两年的高增长，在2023年能否持续？
一方面要看到积极因素。在政策端，促消费政策持续发力，购置税优惠政策延续，多地出台购车补贴政策，充换电基础设施建设加力等，都利好新能源汽车消费。在市场端，2022年，我国新能源汽车市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，已进入规模化发展阶段。在供给端，电动化、智能化、网联化技术持续进步，产品体验将不断提升，2022年我国新上市93款新能源汽车，预计今年上市新车将超百款。
另一方面也要看到挑战和困难。当前，尽管芯片供应短缺等问题有望得到缓解，但结构性短缺仍然突出，叠加上游原材料价格上涨、新能源汽车购车补贴完全退出等因素，新能源车企面临巨大成本压力。行业数据显示，今年1月，碳酸锂售价跌破每吨50万元，比去年11月的高点下降了两成，但依然比2021年初上涨了约10倍。据测算，一辆搭载70千瓦时动力电池、续航里程超过400公里的某车型纯电动汽车，比2021年时的成本增加了2万多元。
总体看，今年新能源车企发展面临一系列有利契机，也需要克服不少挑战，在降成本上练内功已成为当务之急。
在降成本上练内功，离不开技术进步和产品结构调整。近年来，我国纯电动汽车的电池、电机、电控系统核心技术领先世界。得益于我国品牌汽车在混动技术上实现群体突破，2022年，插电式混动汽车累计销售151.8万辆，同比增长1.5倍。增程式混动技术同样由于装电量低、电池成本占比小，日益获得主流车企青睐。适时调整产品结构，不仅能顺应市场需求，也有助于降低电池成本。此外，据工信部统计，我国已培育1700余家引领行业发展的数字化车间和智能工厂，其中就有许多新能源汽车工厂。在高端化、智能化、绿色化发展上，新能源车企还要持续加力、提质增效。
在降成本上练内功，离不开产业链上下游协同努力。上市公司财报显示，2022年前三季度，动力电池龙头企业宁德时代在全球市场占有率创下新高、营收同比增长187%，整体毛利率却比上年同期下滑8.56个百分点，这与其承担了原材料涨价的部分冲击紧密相关。今年，伴随我国动力电池产能集中释放，动力电池的产品性能和成本经济性有望持续提升。
在降成本上练内功，同样离不开对增量市场的强力开拓。2022年前11个月，我国二、三线以下城市新能源汽车销量占比增至54%；2022年全年，我国新能源汽车累计出口67.9万辆，同比增长1.2倍。在加速渠道下沉、市场下沉，拓展二、三线城市乃至农村市场的同时，借助产业先发优势按下出海“快进键”，我国新能源汽车行业有望进一步开拓电动化增量市场，扩大发展空间。
练好内功、乘势而上，已经跑出“加速度”的中国新能源汽车必将行稳致远，不断迎来新的发展。
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