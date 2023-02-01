扩内需优供给，实体经济好前景（产经观察）
中央经济工作会议提出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。
当前，优化疫情防控措施、存量政策和增量政策叠加发力，有效释放市场主体活力、居民消费潜力和产业升级动力，给产业经济恢复发展带来重大积极影响。实体经济各行业如何抓住机遇、应对挑战，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，实现质的有效提升和量的合理增长？记者采访了建材业、家电业、民航业的企业和相关专家。
建材业
基础设施投资带动作用增强，进一步增强创新能力、做好绿色文章
春节前夕，位于安徽淮南市的北新建材年产5000万平方米石膏板生产车间内，工人们正忙着将产品打包装车，发往各地。“这款产品主要用于室内隔墙、吊顶装饰装修，具有一定的隔音保温功能，还能吸附分解甲醛，净醛效率达到93.5%。”中国建材集团所属北新建材总工程师董占波说，今年建材行业有望迎来恢复性增长，企业打算通过低碳环保和数字智能化技术升级，将石膏板产能提高1亿至2亿平方米，同时大力发展轻钢龙骨、防水材料、建筑涂料等绿色建材产品，更好满足市场需求。
2022年，面对市场需求总体偏弱、生产成本高位波动等因素影响，建材行业迎难而上、苦练内功，实现平稳运行、提质增效。一方面，产业结构持续优化，建材产品加快向轻型化、制品化、高端化转型，加工制品业规模占比超过60%，规模以上建材企业数量达到4.2万家。另一方面，出口保持较快增长，预计全年建材及非金属矿商品出口金额超过500亿美元，比2021年增长10.6%，连续3年创历史新高。
中国建筑材料联合会总经济师、副秘书长孙星寿认为，随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，今年建材行业发展有望保持稳定，并实现恢复性增长。
从市场环境看，基础设施投资带动作用将进一步增强。2022年，全国新开工项目计划总投资比上年增长20.2%，增速连续4个月超过20%，12月新入库的固定资产投资项目达到3.8万个。“交通、能源、水利等重大基础设施建设加强，5G、大数据中心等新型基础设施布局加快，对建材行业平稳运行的基础支撑作用将继续发挥。”孙星寿分析。
从内生动力看，建材产业链不断延伸，产业结构加速转型。低碳胶凝材料、保温绝热材料、太阳能工业用超白玻璃……近年来，建材企业向低碳、环保、产业链下游深加工方向延伸的趋势明显，产品呈现多元化、精细化发展特点，企业盈利能力有效增强。“混凝土与水泥制品、墙体屋面材料、技术玻璃、非金属矿等产业的工业化规模化潜力巨大，发展空间依然广阔。”孙星寿说。
孙星寿认为，今年建材行业发展仍面临一定挑战。一方面，房地产市场需求相对不足仍将影响行业，相关调控政策显效还需一段时间，输入性通胀压力也仍然存在。另一方面，从行业自身看，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品的单位能耗、排放强度还要继续下降，需要企业投入资金和技术。
抓机遇、迎挑战，要进一步增强创新能力。“在电子信息基板玻璃、高性能碳纤维、特种陶瓷等技术方面，我们与国际领先水平还存在一定差距。”孙星寿介绍，针对我国建材业薄弱环节，行业内发起了关键技术“揭榜挂帅”，努力在3至5年内产生一批具有颠覆性、迭代性、紧迫性的技术，从根本上全面推动建材行业发展转型。
抓机遇、迎挑战，要进一步做好绿色文章。在中国巨石公司桐乡生产制造基地，约43万平方米的屋顶实现了太阳能光伏板全覆盖，每年可发电近5000万千瓦时，全部返用于生产。据介绍，当前不少建材企业积极行动，打造零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零员工的“六零”示范工厂。此外，绿色建材产品下乡活动的开展，将在促进农房建筑材料升级换代的同时，为行业拓展下沉市场带来新机遇。
家电业
加快新技术应用和新品类开发，更好满足多层次多样化市场需求
空调搭载新风系统、洗衣机刷新除菌性能，老产品升级新功能；干衣机、洗地机、空气炸锅、集成灶广受青睐，新产品开辟新赛道……据统计，2022年1至11月，家电业主营业务收入达1.58万亿元，同比增长1.7%；利润1236亿元，同比增长18.6%。在新一轮家电下乡的政策利好助力下，家电消费的市场潜力正不断释放。“通过企业发力谋转型、政府加力扩内需等一系列举措，我国家电业实现了来之不易的稳步增长。”中国家用电器协会副理事长徐东生说。
专家认为，2023年，随着内需复苏回暖，家电行业具备了企稳回升的良好基础。以高品质供给满足多层次、多样化市场需求将是新一年家电行业高质量发展的关键着力点。
“经过40多年发展，中国已成为世界家电强国，产品覆盖全球160个国家和地区，服务全球20亿以上的用户家庭。巨大的市场规模、完整的产业链供应链体系、领先的智能化数字化转型优势以及技术创新水平的进一步提升，让行业拥有了再上新台阶的底气。”徐东生说，2023年，家电业将加强基础研究和原始创新，基于全球市场及用户需求构建创新体系，以创新驱动创造和引领新需求，同时全面向绿色低碳、数字化转型，扩大智能绿色产品供给。
加快新技术应用和新品类开发。来自京东平台的数据显示，2022年，洗地机、洗烘一体机等产品销量同比增长50%。由此可见，即便在经济下行压力较大的情况下，新品类、新技术对市场需求的拉动依然强劲。过去几年，九阳股份有限公司深耕小家电领域，将太空科技成果民用化，首创不翻面空气炸锅、零涂层电饭煲、轻音破壁机等一系列新产品，助力相关产品国内市场份额进一步提升。今年，他们还将加大自主研发力度，持续推动产品迭代创新。
千方百计挖掘需求潜力。近年来，面对传统大家电存量增多的趋势，海尔通过开展绿色智能家电以旧换新等活动，激发下沉市场需求潜力，去年零售额增长10%。商务部相关负责人表示，汽车、家电、家居、餐饮占社会消费品零售总额的1/4左右，是消费的顶梁柱，今年将进一步促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。
民航业
航空运输需求呈现积极变化，今年力争实现盈亏平衡
春运期间，杭州萧山国际机场4号航站楼里，人群熙熙攘攘，客流量明显上升。“1月7日至27日，机场累计运送旅客173万人次，比去年同期翻了一番；日均旅客量约8.3万人次，恢复至2019年春运的七成水平。”杭州萧山国际机场地勤公司值班主任陈祎珣说。今年春运，全民航日均安排客运航班1.1万班，达到2019年春运的73%左右。
一揽子财税金融纾困政策加快落地见效，助力民航业稳住了发展基本盘。去年全年，民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，其中，货邮吞吐量已恢复至疫情前的80.7%。
随着优化调整疫情防控措施的落实，航空运输需求已显现积极变化，民航业呈现明显复苏态势。中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津告诉记者一组数据：2023年第二周，国内航班量已超过7.7万架次，达到去年春运同期的88%，部分机场航班量快速反弹，比如长春龙嘉机场、三亚凤凰机场已经超过2019年同期水平，新疆和田机场等支线机场还创下单日旅客吞吐量历史新高。
民航业人士认为，今年要主动适应人流物流需求的明显回暖，加强保障、优化服务、创新产品，加快实现行业复苏。
——加大运力投入，完善基础设施。
“随着旅客量增长和基础设施老化，首都机场需要不断优化升级改造。”首都机场集团经营管理部投资管理业务经理杨波介绍，今年将加快实施2号航站楼行李系统改造、东区枢纽改造、重启1号航站楼等提质增效项目，远期还规划了1号、2号航站楼整体改造，新建综合交通中心，增设轨道线路等项目。
“一方面，要增加航点、航班等，特别是着眼中小城市日益增长的出行需求和区域经济发展需要，加大支线航空投入。另一方面，要加大新建通航机场和中小机场力度，加快形成‘干支通，全网联’运输网络。”李晓津建议。民航局有关负责人表示，今年将加大基础设施建设力度，加快推进厦门、呼和浩特等新机场建设，支持首都机场提质增效项目，力争2023年颁证运输机场达258个。
——满足出行需要，提升服务水平。
今年，为了更好满足旅客中转、换乘等多样化出行需要，民航局鼓励推出更多“航空+”联运产品，加快民航与其他交通方式有机衔接。“中国国航已与国铁集团合作推出空铁联运产品，让旅客选择飞机和列车出行时可以‘一次购票、一笔支付、一证通行’。”国航商务委员会市场营销部高级经理李赟说，目前国航空铁联运产品已支持30个城市、50个中转火车站、282个通达火车站，今年空铁联运线路还将进一步丰富。
——发展航空货运，拓展国际市场。
“近年来，我国国际航空货运规模稳步增长、航线网络日益丰富，去年前11个月货运量已达到2019年同期的110.5%。”中国民航科学技术研究院副研究员占芬认为，下一步应加快培育国际航空物流龙头企业，加快国际航空货运枢纽建设，探索海空、空铁联运等综合化国际货运产品，提升我国航空物流的国际竞争力。
民航局有关负责人表示，2023年，民航系统将在安全第一、市场主导、保障先行的原则下，力争完成运输总周转量976亿吨公里、旅客运输量4.6亿人次、货邮运输量617万吨，总体恢复至疫情前75%左右水平，力争实现盈亏平衡。
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